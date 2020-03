Onlarca yıldır macerasına devam eden Spider-Man, bir süre önce Marvel Sinematik Evreni’ne transfer oldu. Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni’ne transfer olduktan sonra birtakım değişiklikler geçirdi. Biz de MCU’nun Spider-Man’in, önceki Spider-Man’lerle arasındaki 4 farkı sıraladık.

Marvel Comics’in bir karakteri olan Spider-Man’in film hakları, 1985 yılından beri Sony Pictures’ın elinde. Bu nedenle 2000’li yılların başından itibaren çekilen Spider-Man filmlerinin arkasında hep Sony oldu. Ancak 2015 yılında yapılan bir anlaşma ile Sony, Spider-Man filmlerini Marvel’la beraber yapmaya başladı.

Marvel Sinematik Evreni (MCU), Spider-Man’i transfer ettikten sonra karakterin hikayesini biraz daha gevşek tutmaya karar verdi. Bu şekilde uzun yıllar boyunca Spider-Man filmleri çekilmeye devam edebilecek. MCU’da Tom Holland tarafından canlandırılan Spider-Man, çizgi romanlar ve diğer filmlerdeki Spider-Man’lerle temel olarak 4 farklılık gösteriyor. Biz de bugün size bu 4 farklılığı sıralayacağız.

Spider-Man kostümünü Tony Stark’tan alır

Spider-Man’in orijinal hikayesinin anlatıldığı çizgi romanlarda, süper kahraman yeteneklerini keşfeden Peter Parker, kendini gizlemek için bir kostüm tasarlar ve üretir. Spider-Man, bütün maceralarında bu kıyafeti kullanır.

MCU’ya geldiğimizde ise işler biraz değişti. Tony Stark, kayak maskesi, gözlükler ve eşofmandan oluşan ilkel Spider-Man kostümü yerine Peter Parker’a daha son teknolojiyle donatılmış bir kostüm verdi.

Aslında Tony Stark ilk defa Marvel Sinematik Evreni’nde Spider-Man’e kostüm vermiyor. Çizgi romanlarda da Iron Spider olarak anılan bir Spider-Man kostümü Stark tarafından Parker’a veriliyordu. Ancak orijinal kostümün hikayesinin tamamen değişmiş olması Spider-Man’in hikayesinde de farklılıklar yaratıyor.

Genç bir May Hala

Çizgi romanlardan beri Spider-Man’i takip edenler, May Hala’yı 65 yaşlarında, beyaz saçlı bir kadın olarak biliyorlar. Ancak Marvel, Spider-Man filmlerinde bunu da değiştirmeye karar verdi. Artık genç bir May Hala var.

Sony tarafından üç Spider-Man filminde May Hala’yı Rosemary Harris canlandırmıştı. Harris, çizgi romanlardaki May Hala karakterine oldukça benziyordu. Ancak MCU Spider-Man’e el attığında May Hala karakterini de gençleştirdi. MCU, May Hala rolü için Oscar ödüllü oyuncu Marisa Tomei’yi seçti. 50’li yaşlarının başında olan Marisa Tomei, oldukça genç bir May Hala karakterini canlandırıyor.

Peter Parker artık fotoğrafçı değil

Orijinal Spider-Man hikayesinde Peter Parker, üniversitedeki çalışmalarının yanında bir gazetede fotoğrafçı olarak çalışıyordu. Sony Pictures tarafından çekilen Spider-Man filmlerinde de Peter Parker fotoğrafçılık yapmıştı. Marvel, Tom Holland’la beraber Spider-Man’i daha erken yaşlarına döndürürken aynı zamanda Peter Parker’ın bir lise öğrencisi olarak kalmasına karar verdi.

Mary Jane, Spider-Man hikayesine veda etti

Peter Parker karakterini tamamlayan önemli olgulardan bir tanesi de Mary Jane’e duyduğu aşktı. Ancak Peter Parker lise günlerinde geri döndürüldüğünde Mary Jane de değişmiş oldu. Marvel, Mary Jane’in yerine bu sefer Peter Parker’ın lise aşkı olacak Michelle Jones’u koydu. Marvel, burada bir hile yapmaktan da kaçınmadı. Mary Jane’in yerine getirilen Michelle Jones karakterinin ismi, “MJ” kısaltmasına uygun bir şekilde seçildi.