MWC'yle Lansmanı İptal Edilen Telefonların Tanıtım Tarihleri

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, Corona virüsü sebebiyle geçtiğimiz günlerde resmen iptal edilmişti. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi olarak kabul edilen fuarın iptal kararının ardından herkesin aklında lansmanı yapılacak cihazların ne olacağı sorusu kaldı. Gelin bu telefonlar için belirlenen tanıtım tarihlerine yakından bakalım.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan Corona virüsü salgını yüzünden MWC 2020’nin uzun zamandır iptal edileceği konuşuluyordu. Beklenen oldu ve fuardan sorumlu olan komite, etkinlik için iptal kararı verdi.

Barselona'da düzenlenecek olan fuarda birçok yeni akıllı telefon modelinin piyasaya sürüleceği açıklanmıştı ancak şirketler planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni akıllı telefonların lansman tarihlerini ve şirketlerin aldığı kararları yazımızda sizin için derledik.

Sony Xperia 5 Plus / 24 Şubat

Sony'nin yeni amiral gemisi, 24 Şubat'ta düzenlenecek bir etkinlikle beraber açıklanacak. Xperia 5 Plus'ın 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olması ve 8K HDR video özelliği gibi önemli kamera yükseltmeleri getirmesi bekleniyor. Ayrıca Xperia 5 Plus'ın ekranı 6,6 inç boyutunda olacak.

Oppo Find X2 / Mart 2020

Oppo'nun, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip ve 65 W hızlı şarj destekli amiral gemisi Find X2'yi resmi açıklamaya göre Mart ayında tanıtması bekleniyor. Cihazın işlemcisinin Snapdragon 865 olacağını da ekleyelim.

Realme X50 Pro 5G / 24 Şubat

Realme X50 Pro 5G, 90 Hz ekran yenileme hızı desteği ve 65 W hızlı şarj ile beraber gelecek. Uygun fiyatlı olması beklenen cihazın 24 Şubat'ta tanıtılacağı açıklandı.

LG G9 ve V60 ThinQ / Belirsiz

Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması beklenen ve içerisinde X55 modem bulunacak LG G9 ve V60 ThinQ cihazlarının çok yakında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor ancak henüz bir tarih veya bir zaman aralığı verilmiş değil.

Nokia 9.2 PureView / Belirsiz

5G destekli Snapdragon 865 yonga setiyle beraber gelmesi beklenen cihazın yeni tanıtım tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Vivo Apex 2020 / Belirsiz

Vivo markasının yeni konsept cihazı Apex 2020 de MWC'de sunulacak cihazlardandı ancak şimdilik tanıtım tarihi ertelenmiş görünüyor ve yeni tarih hakkında herhangi bir bilgi yok.

Huawei Mate Xs / Belirsiz

Şirketin katlanabilir telefonunun yükseltilmiş modeli olacak olan Huawei Mate Xs'in Mart ayına kadar tanıtılacağı söylense de henüz tam tarih belli değil.

İptal olan MWC 2020'de tanıtılması beklenen telefonların yeni tanıtım tarihlerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Tarihi belirsiz olan lansmanlar hakkındaki gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.