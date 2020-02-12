McAfee, Mobil Dünya Kongresi'nden (MWC) Çekilme Kararı Aldı

Teknoloji sektörünün en büyükleri arasında bulunan LG, Ericsson, Amazon ve ZTE; çalışanlarını yurt dışı seyahatlere gönderip COVID-19'dan (Corona virüsü) etkilenme riskini almak istemedi ve Şubat ayı sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi 2020'den (MWC) çekilme kararı verdi.

Geçtiğimiz ay Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bulaşıcılık seviyesinin yüksek olması sebebiyle hızla yayılan COVID-19 (Wuhan Corona Virüsü), özellikle Çin'de birçok ölüme sebep oldu. Her ne kadar Wuhan şehri karantina altına alınmış ve dünya genelinde önlemler alınmış olsa da virüs, diğer ülkelerin şehirlerine de sıçradı. An itibarıyla 1.113 kişi, COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirmiş bulunuyor.

Her yılın Şubat ayının son haftası Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi, mobil cihazlar ve yazılımlar üreten şirketlerin yeni teknolojilerini tanıtarak gövde gösterisi yaptıkları ve isimlerini duyurdukları bir etkinlik olmasıyla ve ayrıca yıl içerisinde gerçekleştirilen en büyük dijital kongre olmasıyla öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, Ericsson, Amazon ve Çin merkezli iletişim teknolojileri üreticisi ZTE; çalışanlarının sağlığını korumak ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek amacıyla Mobil Dünya Kongresi 2020'ye (MWC) katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Antivirüs programıyla tanıdığımız siber güvenlik şirketi McAfee'de LG, Ericsson, Amazon ve ZTE'yi takip etti. McAfee'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada: “Her etkinlikte olduğu gibi ilk önceliğimiz hem çalışanlarımızın hem de paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği” ifadelerine yer verirken açıklama, “COVID-19'la ilgili endişelerimiz nedeniyle McAfee, Mobil Dünya Kongresi 2020'ye katılmaktan ve sergi vermekten vazgeçmeye karar verdi.” şeklinde devam etti.

Bu doğrultuda McAfee, MWC 2020'den çekilerek bu etkinliğe katılmaktan vazgeçen şirketlerin gün geçtikçe uzayan listesine adını yazdı. Diğer bir yandan ise Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei ve daha birçok teknoloji şirketi, Mobil Dünya Kongresi 2020'ye katılacağını belirtti.

Etkinliğin düzenleyicisi olan GSMA'in katılımcıların sağlığını ön plana koyarak sıkı güvenlik önlemleri almış olması, MWC 2020'ye duyulan sağlık endişesinin artmasına engel olamıyor. Bu güvenlik önlemleri arasında: Çin’in Hubei şehrinden seyahat eden katılımcıların etkinliğe alınmaması, Çin’den seyahat eden herkesin en az 14 gün boyunca Çin dışında kalmış olması ve vücut sıcaklık taraması yer alıyor.

McAfee'in Mobil Dünya Kongresi geçmişinde uzun bir sürerliliği bulunuyor. Şirketin CEO'su Christopher Young, MWC 2018'de bir sunum gerçekleştirmiş iken MWC 2019'da ise Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlarını koruyabilmek için Samsung ile Türk Telekom iş birliğinde anlaştıklarını ön plana çıkarmıştı.