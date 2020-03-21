Üç Büyük Teknoloji Mağazası Koronavirüs Yüzünden Kapandı

Türkiye’yi etkileyen Koronavirüs salgını yüzünden kapanma kararı alan mağazalara bugün yenileri eklendi. MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar pazar gecesinden itibaren mağazalardaki faaliyetlerine geçici süreyle ara vereceklerini açıkladı.

Şu sıralar tüm dünyanın ortak gündemi olan Koronavirüs salgını Türkiye’yi de derinden etkilemeye devam ediyor. İlk ortaya çıkışının ardından gelen can kayıpları ve gün geçtikçe artan vaka sayıları herkesi korkuturken şirketler de bazı tedbirler alıyor. Teknoloji alanında faaliyet gösteren MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar da virüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı ve sosyal medyadan bu kararlarını duyuran içerikler yayınladı.

Şirketlerin açıklamaları şu şekilde oldu:

Mağazalardan MediaMarkt, bizim için değerlisiniz üst başlığıyla yayınladığı duyuruda, “Değerli müşterilerimiz, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisine alan ve COVID-19 olarak adlandırılan Koronavirüs sonrası MediaMarkt olarak ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık. MediaMarkt ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tam. Hepimizin çok tedbirli olması gereken bu günlerde siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm elektronik ürünler için web sitemiz ve telefon hattımızda hizmetinizdeyiz! Sağlıklı günler dileriz.” sözlerini kullandı.

Teknosa, “Değerli Müşterilerimiz, çalışanlarımızın, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda ülkemizdeki Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için pazar gecesi itibarıyla Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızın faaliyetine geçici süre ile ara veriyoruz. İhtiyaç duyduğunuz teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini kesintisiz olarak web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden her zaman olduğu gibi hızla sunmaya devam edeceğiz. En yakın zamanda mağazalarımızda yeniden bir araya geleceğimize inanıyor, hepinize sağlıklı günler diliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Vatan Bilgisayar ise durumu “Değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımız; Covid-19 (Koronavirüs) ile ilgili ülkemizde vaka sayılarının artması sebebiyle 22.03.2020 Pazar gecesinden itibaren tüm mağazalarımızın faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Teknoloji ihtiyaçlarınızı web sitemiz aracılığı ile karşılamaya devam edeceğiz. Hepimiz için sağlık diliyor, en kısa sürede mağazalarımızda tekrar buluşmak üzere diyoruz.” sözleriyle anlattı.

Büyük şirketlerin mağaza kapatma kararlarının ardından vatandaşlar alınacak tedbirleri merakla bekliyor. Son olarak vaka sayısının 670, can kaybının ise 9 olduğu açıklanmış durumda. Bugün akşam saatlerinde bildirilene göre ise 65 yaş üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Önümüzdeki günlerde durumun ne şekilde ilerleyeceğine hep beraber şahit olacağız.