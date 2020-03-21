65 Yaş ve Üzerindeki Kişilere Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için alınan tedbirler giderek sıkılaştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması sınırlandırıldı.

Son günlerde ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi hâline gelen koronavirüs salgını, etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Güncel verilere göre ülkemizde 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın, 670 kişiye de bulaşmış durumda.

Testler yapılmaya devam edilirken birçok uzmana göre virüsün en fazla etkilediği kesim 65 yaş ve üzerindeki kişiler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamada "Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemi̇zde bi̇r an bi̇le esnekli̇k göstermeyeli̇m” ifadeleriyle dikkat çektiği bu kesim için İçişleri Bakanlığı yeni bir önlem alındığını açıkladı.

65 yaş ve üzerindeki kişilerin dışarı çıkmaları sınırlandırıldı:

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları; park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı" ifadelerine yer verildi. Yani 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bu gece yarısından itibaren ikamet ettikleri adreslerden dışarıya çıkamayacaklar.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan bir diğer ifade kronik rahatsızlığı bulunan kişileri ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre bu kişiler de yaştan bağımsız olarak yasağa uymak durumundalar.

Yasağın ne zamana kadar geçerli olacağı ve hangi şartlarda geri plana atılabileceği henüz açıklanmadı ancak kısa zaman içinde bu konularda da resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor. Gelişmeleri anbean takip ederek sizlere aktarıyor olacağız.