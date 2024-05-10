MediaMarkt Türkiye, 2024 İçin Planlarını Duyurdu

En büyük elektronik perakendecilerinden biri olan MediaMarkt, hem 2023 yılı mali sonuçlarını hem de 2024 yılı için planlarını açıkladı.

Avrupa ve Türkiye’de en büyük elektronik perakendecilerinden biri olan MediaMarkt, hem 2023 yılı mali sonuçlarını hem de 2024 yılı için stratejilerini ve yatırım planlarını açıkladı. Şirket, Türkiye’yle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

MediaMarkt Türkiye’nin çatı şirketin Almanya merkezli MediaMarktSaturn, 2023 yılında 22,2 milyar euro ciro elde etti. Şirketin faaliyetler sonrasında elde edilen faiz ve vergi öncesi net kazancı ise 243 milyon euro oldu. Perakende devi, Avrupa’da 11 ülkede 1000’e yakın mağazasıyla hizmet veriyor.

Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmi Türkiye’de

MediaMarkt Türkiye, ülkemizin Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ikinci ülke olduğunu açıkladı. CEO Hulusi Acar, Türkiye’nin 1 sene içerisinde 5’inci sıradan 2’inci sıraya yükseldiğini de aktardı. 30 ilde 98 mağaza ve 3.742 çalışanla hizmet verdiklerini söyleyen Acar, 300 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade ederken Türkiye’den kazandıklarını tekrar Türkiye’ye yatırdıklarını ekledi.

İstihdam konusunda çalışmalarının devam ettiğini ve 2024 başından bu yana istihdamı %4 artırdıklarını ekledi. Sene sonuna kadar ise %10 artışla çalışan sayılarını 4 bine ulaştıracaklarını aktardı. Bunun dışında ziyaretçi sayısının arttığı da belirtildi. Öyle ki ocaktan bu yana MediaMarkt mağazalarında 22 milyon ziyaretçiye ulaşılmış. 2024 sonuna kadar ise 90 milyon hedefleniyormuş. Şirketin online taraftaki hedefi ise 260 milyon ziyaretçiye ulaşmak.

Acar, 2023 yılında talebin en fazla airfryer modellerinde büyüdüğünü, onu robot süpürge, dikey şarjlı süpürge, scooter ve drone’ların takip ettiğini belirtti. Yeni ürün kategorilerinde inovasyon öncülüğüne devam edeceklerini ve deneyimleme konusunda öne çıkacaklarını da kaydetti. Bunun dışında MediaMarkt Türkiye, Almanya’dan sonra en çok cihaz geri alımını yapan şirket olmayı başararak sürdürülebilirlik konusunda da adımlar attı.

Kadın istihdamı artırılacak, deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlanacak

CEO, tüketici elektroniği pazarının 2023’te 534 milyar TL’ye ulaştığını söylerken 2024’ün ilk üç ayında ise 182 milyar TL’yi bulduğunu ifade etti. 2024 için pozitif bir görünüm olduğunu ve 750 milyar TL’yi aşacağını da ekledi. Türkiye’de tüketici elektroniğinde en büyük payı GSM ve büyük ev aletlerinin aldığı da bilgiler arasında yer aldı.

MediaMarkt, kadın istihdamına da önem verdiğini söylüyor. Acar’ın aktardığına göre kadın istihdamında 4 sene içerisinde %50’lik orana ulaşılması hedefleniyor. Şirketin şu anda toplamda kadın çalışanının oranının %35 olduğu, kadın takım liderlerinde ise %20 olduğu belirtildi. Bu yıl içerisinde toplam oranın %40’a çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Son olarak şirketin deprem bölgesindeki çocukları hedefleyen “Eğitimle Daha İyiye” projesine de dikkat çekildi. Bu uzun vadeli proje kapsamında, 4 yılda en az 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefledikleri gelen açıklamalar arasında yer aldı.