MediaTek Dimensity 1000+’lı iQOO Z1 Kanlı Canlı Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleriyle karşımıza çıkan iQOO Z1, bugün Weibo üzerinde paylaşılan görsellerle konuğumuz oldu. Çinli bir kullanıcı, Weibo üzerinde iQOO Z1’a ait olduğu iddia edilen görselleri paylaştı.

Son zamanların yükselen akıllı telefon üreticisi Vivo’nun alt markası olan iQOO, geçtiğimiz haftalarda özelliklerine göre muhteşem bir fiyat etiketine sahip olan yeni akıllı telefonu iQOO Neo 3’ü duyurmuştu. Cihaz, 144 Hz tazeleme hızı ve Snapdragon 865 işlemcisiyle epey dikkat çekmişti.

Qualcomm’un 5G destekli işlemcisini kullanan Vivo, görünüşe göre tanıtmaya hazırlandığı yeni telefonu iQOO Z1’de de 5G desteği sunacak. Ancak geçtiğimiz gün öğrendiğimiz üzere şirket, bu sefer Qualcomm yerine MediaTek’i tercih edecek. MediaTek’in yeni Dimensity 1000+ yonga setini kullanan ilk telefon olacak iQOO Z1, bu kez kanlı canlı görüntülendi.

iQOO Z1 görüntüleri ortaya çıktı:

Çin’in sosyal medyası Weibo üzerinde iQOO Z1’a ait olduğu iddia edilen bazı görseller paylaşıldı. Ancak görsellerde de görüldüğü üzere iQOO Z1 olduğu iddia edilen cihaz, şirketin geçtiğimiz haftalarda tanıtmış olduğu iQOO Neo 3’e oldukça benziyordu. Bu benzerlik, resimleri paylaşan kişi tarafından da vurgulandı.

Weibo üzerinde görselleri paylaşan Çinli kullanıcı, paylaşımında iQOO Z1’ın MediaTek Dimensity 1000+ yonga setli iQOO Neo 3 olabileceğinden bahsetti. Kullanıcı, böyle bir şey gerçek olursa iQOO Z1’ın fiyatının zaten fiyat / performans anlamında güzel bir örnek olan iQOO Neo 3’ten bile ucuz olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz gün MediaTek Dimensity 1000+ yonga setini kullanacak ilk telefon iQOO Z1’ın bazı özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Hazırladığımız habere göre iQOO Z1, 44 W’a kadar hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapacaktı. Weibo’da yapılan paylaşımlarla birlikteyse cihazın ayrıca 144 Hz tazeleme hızına imkan sağlayacağını görmüş olduk.

iQOO Z1 şu an için her ne kadar sağlam gözükse de Weibo kullanıcısının yaptığı tahminin doğruluğu da her geçen gün artıyor. Zira bir önceki cihaz olan iQOO Neo 3 de 44 W hızlı şarj desteğine ve 144 Hz tazeleme hızına sahipti. Tabii her iki cihazın yalnızca işlemcileri arasında fark olup olmayacağını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.