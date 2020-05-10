Nisan ayını arkamızda bırakalı yaklaşık 10 gün oldu ve Sensor Tower, tahminlere dayalı olarak geçtiğimiz ay içerisinde en çok indirilen uygulamaların bir listesini çıkardı. Listelere iletişim uygulamaları damgasını vurdu.

Dünya genelindeki koronavirüs salgını ve insanların evlere kapanması sebebiyle indirilen uygulamalarda da bazı değişiklikler gözlemlendi. Sensor Tower, tahminlere dayalı olarak nisan ayının en çok indirilen 10 uygulamasını paylaştı.

Karantina sürecinde insanların akıllı telefonlarına indirdiği ve kullandığı uygulamalarda bazı değişiklikler yaşandı. Tahmin edebileceğiniz üzere geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulamalar arasında görüntülü konuşma uygulamaları girdi.

Nisan 2020’de en çok indirilen uygulamalar

Nisan 2020’de hem Google Play hem de App Store’da en çok indirilen uygulama ZOOM oldu. 131 milyon indirme alan uygulama, Nisan 2019’a göre 60 kat büyüme gösterdi. İndirmelerin %18,2’si Hindistan’dan, %14,3’ü ise ABD’den geldi.

Oyun olmayan uygulamalarda en çok indirilen ikinci uygulama TikTok oldu. TikTok, Nisan 2020 içerisinde 107 milyon kez indirildi ve bir sene içerisinde 2,5 kat büyüme yaşamış oldu. Uygulamanın en çok indirildiği ülke %22 ile Hindistan olurken, tıpkı ZOOM da olduğu Hindistan’ı %9,4 ile ABD takip etti.

Üçüncü sıradan itibaren App Store’da en çok indirilen diğer uygulamalar ise şöyle sıralandı; Google Meet, Microsoft Teams, Netflix, Instagram, YouTube, Tax Report, Facebook ve Google Classroom. Google Play Store’da üçüncü sıradan itibaren en çok indirilen uygulamalar şöyle sıralandı; Facebook, WhatsApp, Aarogya Setu, Messenger, Instagram, Samsung Security Update, Telegram ve Likee.

Geçtiğimiz ay en çok indirilen uygulamalara genel olarak baktığımızda çevrimiçi iletişim uygulamalarının bir dominasyona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda ZOOM ve TikTok’un ardından en çok indirilen uygulamalar Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger oldu. Ayrıca Microsoft Teams de ilk kez bu listeye girmeyi başardı.

Veriler, Store Intelligence tarafından App Store ve Google Play’de 1 Nisan 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında toplandı. Daha önceki indirilmeler harici bırakıldı. Android tahminlerinde üçüncü parti mağazaların verileri dâhil edilmedi. Ancak Facebook ve Facebook Lite gibi aynı uygulamanın farklı sürümleri birleştirildi.