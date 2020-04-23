Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun alt markası iQOO, 5G’li yeni amiral gemisi Neo 3’ü tanıttı. 144Hz ekran, 44W hızlı şarj desteği ve 48MP ana kamera gibi üst düzey özelliklere sahip olan cihaz, buna rağmen oldukça uygun bir fiyat etiketi ile geliyor.

Yenilikçi tasarımları ile dikkat çeken Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun Mart 2019 tarihinde faaliyetlerine başlayan alt markası iQOO, geçen yıl tanıttığı Neo 855 ile kayda değer bir başarıya imza atmıştı. Özellikle Hindistan pazarına dönük bir marka olan iQOO, pazardaki payını daha da artırabilecek bir akıllı telefonla karşımıza çıktı.

iQOO Neo 3 ismini alan amiral gemisinde, 144Hz ekran yenileme hızı, HDR10 ve 20: 9 en boy oranı gibi önemli özelliklere sahip 6.57 inç Full HD+ ekran yer alıyor. 2408 x 1080p çözünürlük sunan bu panel, iddialı bir görsel deneyim vadediyor.

iQOO Neo 3 tasarımı

Akıllı telefonun arkasında 48MP birincil sensör, 8MP geniş açılı lens ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü kamera bulunuyor. 4K video kaydı, portre modu ve LED flaş dahil pek çok özelliği destekleyen kamera dizisi, iQOO Neo 3’ün en büyük silahlarından biri. Cihazın ön tarafındaki delgeç deliğinde selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

iQOO Neo 3’ün kalbinde 5G bağlantısıyla eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga seti yer alıyor. Grafik tarafında Adreno 650 işlemcisini kullanan amiral gemisi, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunuyor. Gücünü 44W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh büyüklüğünde bir bataryadan alan iQOO Neo 3, kutusundan IQOO UI tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

iQOO Neo 3'te 5G teknolojisi ile eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor

5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS ve USB Type-C gibi yeni nesil bağlantı seçeneklerine sahip olan yakışıklı, oyun deneyiminizi geliştirmek için 4D Game Shock 2.0, oyun ses değişikliği 2.0, Hi-res ses efektleri ve Game space 3.5 özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Oyun sırasında sistem sorunlarını onarabilen Multi Turbo 3 ile donatılan iQOO Neo 3, ısıyı dağıtmak için süper sıvı soğutma sistemi ile birlikte geliyor.

iQOO Neo 3 fiyatı

iQOO Neo 3’ün, 6GB RAM ve 128GB depolamalı modeline 2.698 yuan (381 dolar - 2.657 TL) fiyat biçilmiş. Akıllı telefon ayrıca sırasıyla 2.998 yuan (423 dolar - 2.950 TL), 3.298 yuan (465 dolar - 3.243 TL) ve 3.398 yuan (480 dolar - 3.348 TL) şeklinde fiyatlandırılan 8GB + 128GB, 12GB + 128GB ve 8GB + 256GB versiyonlarıyla geliyor.

Bugünden itibaren ön siparişe açılan iQOO Neo 3, 29 Nisan'da Çin'de satışa sunulacak. Cihazın ülkemizde piyasaya çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

iQOO Neo 3 özellikleri