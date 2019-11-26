MediaTek, İlk 5G Destekli İşlemcisi Dimensity 1000'i Duyurdu

Bir süredir giriş veya orta segment telefonlar için işlemci sunan MediaTek, amiral gemisi telefon pazarına giriyor. Şirketin duyurusunu yaptığı ilk 5G destekli işlemcisi "Dimensity 1000", pek çok özelliği ile dünyada ilk olma özelliğine sahip.

5G teknolojisi yavaş yavaş hayatımıza dahil oluyor. Şu an için bu teknolojiyi destekleyen teknolojik ürün sayısı çok az olsa da bir süre sonra bu durum değişecek ve 4G teknolojisi, bugünün 3G teknolojisi gibi bir hal alacak. Ancak bu teknolojinin kullanılabilmesi için yeni işlemcilerin geliştirilmesi gerekiyor. Teknoloji üreticileri de şu sıralar, 5G destekli işlemciler üzerinde yoğunlaşmış durumdalar.

Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi teknoloji devleri, 5G bağlantı destekli işlemcilerini tüketicilerle buluşturmaya başladılar. Şimdiyse işlemci sektörünün önemli isimlerinden MediaTek, ilk 5G bağlantı destekli işlemcisi "Dimensity 1000"i duyurdu. 7 nm mimari yapıya sahip olan bu işlemci 16 GB'ye kadar RAM desteğine sahip ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonlara güç verecek.

Dimensity 1000, 4+4 yapıdaki 8 çekirdeğe sahip. İşlemcinin çekirdekleri, 2.6 GHz hız sunan 4 adet Cortex-A77, 4 adet de Cortex-A55'ten oluşuyor. 7 nm mimari ile birleşen bu çekirdekler, performans açısından rakiplerine kafa tutabilecek ve hatta öne geçebilecek gibi görünüyor. Ayrıca bu işlemci entegre "Mali-G77 GPU"yu da içeriyor ve böylelikle tüketicilere, iyi bir grafik deneyimi vadediyor.

MediaTek'in 5G bağlantı destekli amiral gemisi telefonlar için üretilen yeni işlemcisi sadece 6 GHz'lik 5G'yi destekliyor. Her ne kadar dünya üzerinde genel geçer 5G altyapısı bu olsa da ABD, "mmWave" olarak isimlendirilen bir 5G altyapı sistemi de kuruyor. Dolayısıyla MediaTek Dimensity 1000, ABD'li tüketicilere istenilen düzeyde hizmet veremeyecek. Ayrıca bu işlemci, 2020 yılında Güney Kore ve Japonya'da da 5G için kullanılamayacak.

MediaTek, yeni işlemcisi konusunda fazlasıyla iddialı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar da bunun bir göstergesi. Çünkü bu işlemcinin indirme hızı desteğinin 4.7 Gbps, yükleme hızı desteğinin de 2.5 Gbps olduğu söyleniyor. Yani bu işlemci, açıklanan rakamlara göre dünyanın en hızlı 5G bağlantı desteğini tüketicilere sunacak.

Dimensity 1000, tüm detaylarıyla günümüz teknolojilerine sahip olan bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu işlemci, en yeni Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 6 (2 x 2 802.11ax) desteğine sahip. Ayrıca bu işlemci Bluetooth 5.1+ standardını da bünyesinde bulundurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tüm bunlara ek olarak Dimensity 1000, dünyanın ilk çift 5G SIM desteğine de sahip.

MediaTek'in yeni işlemcisi, bağlantı seçeneklerinin yanı sıra, medya oynatma ve kamera performansı açısından da benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Dimensity 1000, dünyada ilk kez 5 çekirdekli görüntü sinyal işlemcisine sahip olarak karşımıza çıkıyor. 80 MP çözünürlüğünde kamera sensörüne destek verebilen işlemci, 24 fps çekimler yapabiliyor. Ayrıca 32+16 MP gibi çoklu kamera desteği de Dimensity 1000'de bulunuyor.

Amiral gemilerine güç vermesi planlanan bu işlemcinin dikkate değer bir diğer özelliği de desteklediği ekran çözünürlükleri. Dimensity 1000, FHD+ çözünürlüğü 120 Hz'ye kadar, 2K çözünürlükleri de 90 Hz'ye kadar destekleyebiliyor. Ayrıca Google'ın "AV1" formatına sahip olan içerikler, bu işlemcide 4K çözünürlükte 60 fps oynatılabiliyor. Bir mobil işlemci, ilk kez bu özellik ile karşımıza çıkıyor.

MediaTek, uzunca bir süredir amiral gemisi telefon pazarından uzak. Şirketin ürettiği işlemciler şu sıralar, daha çok giriş veya orta seviyedeki akıllı telefonlarda kullanılıyor. Ancak Dimensity 1000, MediaTek'in talihini değiştirip şirkete yeni bir sayfa açacakmış gibi görünüyor. Bakalım kağıt üzerinde bu denli güçlü olan bir işlemci, akıllı telefonların içine yerleştiği zaman da beklenen etkiyi yaratabilecek mi?