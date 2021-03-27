Medieval II: Total War Oynayanlar İçin 10 Stratejik Taktik

Savaşın ne kadar vahşi ve bir o kadar da akıl yorulması gereken bir olay olduğunu vurgulayan, strateji oyunu sevenlerin baş tacı Medieval II: Total War bugün bile oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Biz de böylesine başarılı bir oyunda başarılı olmanız için ihtiyacınız olan tüm taktikleri bir araya getirdik.

Ayrıntılı savaş mekanikleriyle dikkat çeken bir strateji oyunu sorsak muhtemelen tüm oyun tutkunları Total War serisinin başı çekeceği konusunda hemfikir olurlar. İlk olarak 2000 yılında Shogun: Total War oyunuyla karşımıza çıkan başarılı seri, her oyununda bizleri farklı bir döneme götürerek o dönem şartlarında savaşmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlatıyor.

Medieval II: Total War da Orta Çağ döneminin en acımasız savaşlarına sahne olan, 2006 yılında çıktığından bu yana deli gibi oynanan bir oyun. Her ne kadar eski bir oyun olsa da detaylarıyla oyuncuyu yorabiliyor. Yıllar içinde de oyunda yenilmez olmanın yolları arandı. İşte biz de bu yazımızda savaş alanından galip ayrılmanın temelini oluşturan taktikleri sıralıyoruz.

Medieval II: Total War taktikleri:

Ordunuzu nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin,

Ordunuzu arazide yüksek yerlerde konuşlandırın,

Savaş alanında pusu kurun,

Menzilli birlikler kullanırken hava durumunu dikkate alın,

Ordu generalini güvende tutun,

Tüm umutlar tükendiyse düşman generalini hedef alın,

Süvari birliklerine hak ettikleri önemi verin,

Savunma en güçlü saldırıdır felsefesini benimseyin,

Yalnızca sayıca üstünlüğünüz varsa saldırın,

Yapay zekanın hareket şemasını iyice anlayın.

Ordunuzu nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin:

Medieval II: Total War savaş alanlarıyla ünlü bir oyun olduğu için savaş sırasında ordunuzu nasıl kontrol etmeniz gerektiğini bilmeden oyunda başarılı olma şansınız yok. O yüzden birliklerinizi doğru yerleştirmek savaşı kazanmanın birinci adımı. En önemli birliklerden biriyse okçu sınıfı. Okçularınızı asla ama asla açıkta bırakmayın. Savaşın kaderini değiştirebilecek sınıf okçular.

Okçular, oyunda yer alan sayısız birlik içinden sadece bir örnek. Her birliği nasıl kontrol etmeniz gerektiğini öğrenmek için o birliğin güçlü ve zayıf yönlerini okuyun. Oyun, öğrenmek isteyenlerin başvurabileceği harika bir kaynağı bünyesinde barındırıyor. Eğer savaşlardan galip olarak ayrılmak istiyorsanız her birlik hakkında okuma yapmanız şart. Ayrıca yalnızca kendi birliklerinizi değil, düşmanlarınızın birliklerini bilmek de büyük bir avantaj.

Ordunuzu arazide yüksek yerlerde konuşlandırın:

Savaş sırasında araziyi iyi okumak da galibiyetin ilk kurallarından biri. Yüksek bir yerde konuşlanarak düşmanınızı size saldırmak zorunda bırakırsanız çok ciddi bir avantaj elde ediyorsunuz. Bu taktik özellikle düşmanınızdan sayıca azsanız başvurmanız gereken ilk strateji. Sayıdan dolayı oluşan dezavantajınızı ortadan kaldırmak için çevre farkındalığınız hat safhada olmalı.

Düşmanlarınızı size ulaşmak için bir yere tırmanmak zorunda bırakmak düşman birliklerinin etkisini çok büyük oranda azaltıyor. Siz de oturduğunuz yerden düşmanınızın size ulaşmaya çalışırken çaresiz bir şekilde bir bir asker kaybettiğini keyifle izliyorsunuz. Bir zamanlar Jedi ustası Obi-Wan’ın da dediği gibi: “Bu iş bitti Anakin, senden yüksekteyim.”

Savaş alanında pusu kurun:

Medieval II: Total War’da yer alan bazı birlikler çalılık veya ağaç dolu bölgelerde saklanma yeteneğine sahip. Bir komutan, savaş sırasında düşmanının farkında olmadığı birliklere sahip olmaktan başka ne ister? Düşmanlarınıza beklediklerinden daha güçlü bir yumruk atmayı başarırsanız onları savunmasız bir şekilde yakalayarak savaşın seyrini anında değiştirebilirsiniz.

Menzilli birlikler kullanırken hava durumunu dikkate alın:

Birçok oyuncunun gözünden kaçsa da hava durumunun özellikle menzilli birlikler üzerinde inanılmaz büyük bir etkisi var. Hava durumu, birliklerinizin hedef alma kabiliyetinden tutun fırlatılan silahların menzillerine kadar bir sürü unsura etki ediyor. Eğer hava yağmurlu veya sisliyse menzilli birliklerinize çok iş yüklemeyin. Aynı durumun düşmanınız için de geçerli olduğunu unutmayın. Siz okçularınızı kullanamıyorsanız onlar da kullanamayacaklar.

Ordu generalini güvende tutun:

Savaş alanında hiç beklenmedik bir mağlubiyet almanın en kolay yolu generali kaybetmektir. Bir ordu, verdiği savaşı ancak ve ancak komutanıyla kazanabilir. O yüzden oyunda yer alan generalinizin her daim güvende olduğundan emin olmak yapmanız gereken ilk şeylerden biri. Çünkü general öldüğü anda birlikleriniz çok büyük bir moral kaybı yaşayacak ve sayıca üstün olduğunuz bir savaşı bile ne olduğunu anlayamadan kaybedeceksiniz.

Tüm umutlar tükendiyse düşman generalini hedef alın:

Eğer savaşı kaybedeceğinizi anladıysanız ve geri çekilmek bir seçenek değilse tüm birliklerinizi toplayıp düşman generaline doğru saldırıya başlayın. Olur da bir mucize eseri generali alt etmeyi başarırsanız düşmanınızın sayıca üstünlüğü ne kadar büyük olursa olsun birliklerin morali alt üst olacak ve savaşı kazanmak için yeni bir şans elde edeceksiniz.

Süvari birliklerine hak ettikleri önemi verin:

Süvari birliklerinin oyundaki en temel amacı düşman birliklerini kaosa sürükleyip onları yok etmektir. Hızlı manevra kabiliyetleriyle özellikle piyadelerin kabusu haline gelirler. Ancak bunu düşmanınıza doğrudan ve düşünmeden saldırmak olarak algılamayın. Süvari birlikleri karşıdan saldırılar yapmak için değil, yan taraflardan düşmanı çevrelemek için kullanıldığında çok daha verimli oluyorlar.

Savunma en güçlü saldırıdır felsefesini benimseyin:

Medieval II: Total War’da savunma yapmak her zaman için saldırı yapmaktan daha avantajlıdır. Saldıran taraf acele ettiği takdirde çok fazla birlik kaybederken savunma yapan taraf araziye hakim bir şekilde her açıyı savunabildiğinde çok daha üstün konuma geçecektir. Aynı zamanda savaş alanında ilerlemek zorunda kalmadıkları için çok daha efektif bir savaş çıkaracaklar.

Yalnızca sayıca üstünlüğünüz varsa saldırın:

Savunma yapmak, saldırıya geçmekten daha avantajlı olsa da bazı durumlarda saldıran taraf olmanız da gerekecek. Böyle bir durum olduğunda önce sayıca üstünlüğünüz olduğundan emin olun. Çoğu zaman, sizin birlikleriniz ve düşman birliklerinin sayısı eşitse ve saldırı yaparsanız savaş alanından mağlubiyetle ayrılacaksınız.

Saldıran taraf her zaman için savunan taraftan daha fazla asker kaybeder. Bunu göz önüne alarak sayıca en azından iki birlik üstünlüğünüz yoksa geride durun. Acele kararlar vermeyin ve düşmanınızın ne yaptığını iyice gözlemleyin. Tıpkı yedek planlara ihtiyaç duyacağınız gibi bir hamle yapmadan önce yedek askerlere de ihtiyacınız var.

Yapay zekanın hareket şemasını iyice anlayın:

Hangi zorlukta oynarsanız oynayın, Medieval II: Total War'un yapay zekası kendinden çok emin bir şekilde oynuyor. Bu durum özellikle de düşmanınız size karşı sayıca üstünse kendini gösteriyor. En güçlü askerleriyle sizi tamamen ortadan kaldırmak için düşüncesizce üstünüze çullanıyor.

İşte tam da bu noktada yapay zekanın bu düşüncesizliğini ona karşı kullanmalısınız. Üstünüze çullanmaya başladıkları anda karşı saldırıya geçerek onları en zayıf anlarında vurmalısınız. Yapay zeka her ne kadar bir insan değilse de oyunculara açık kapı bırakmak adına eklenen zayıf noktalarından birini acımasızca kullanın.

Medieval II: Total War oynarken hem öğrenme evresini ortadan kaldıracak hem de oyuna aşina olmanıza rağmen aldığınız mağlubiyetlerin sayısını azaltacak cinsten taktikler verdiğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Eğer savaşı doğrudan yaşadığınız oyunları seviyorsanız ArmA 3 için hazırladığımız taktikler yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.