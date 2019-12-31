Medipol Başakşehir, sanal gerçeklikle eğitim programı tasarlayan teknoloji şirketi Soccer Dream ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Başakşehir, bu anlaşmayla genç yeteneklerin gelişimini artırmayı hedefliyor.

Medipol Başakşehir, altyapı eğitimlerinde sanal gerçeklik teknolojilerini kullanmaya başladı. Süper Lig ekibi, altyapı oyuncularının futbol yeteneklerini geliştirmeye yönelik, sanal gerçeklikle eğitim programı tasarlayan teknoloji şirketi Soccer Dream ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşma ile akademi takımları oyuncularımız çalışmalarının bir kısmını VR teknolojisi ile gerçekleştirecek. Teknoloji ve inovasyonu vizyonunun büyük bir parçası olarak gören kulübümüz, dünyanın en iyi 50 start-up firması arasında birinci olan Soccer Dream ile yenilikçi bir birliktelik başlattı." ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, dünya futbolunda teknoloji kullanımının hızla yaygınlaştığını belirterek, Soccer Dream ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:



"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak en başından beri saha içinde ve dışında yenilikçi teknolojileri destekledik. Bu teknolojileri futbolun geleceği olarak nitelendirmek artık doğru bir yaklaşım değil aksine, tam olarak içinde yaşıyoruz. Avrupa ve dünya futboluna ayak uydurmamız anlamında bunları hızlıca kabul edip adapte olmamız bizim için çok önemli. Türk futboluna kazandıracağımız yeni oyuncular da bu yöntemlere yabancı olarak yetişmemeli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir İstanbul takımı, bir Türk takımı olarak yeniliklerin öncüsü rolünü üstlenmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Soccer Dream kurucu ortaklarından Andreu Bartoli de veri tabanlı ölçüme dayalı performans çalışmalarının dünya futbolundaki önemine vurgu yaparak, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü gibi yenilikçi bir futbol kulübü ile ortaklık kurmak bizim için bir zevk. Futbol teknolojilerinin futbolcu gelişimini kapsayan rolünün öneminin çoğaldığına dair ortak bir anlayışa sahibiz. Kulübün kuruluşundan beri sahip olduğu bu vizyonu uygulayarak geliştirmelerinde kilit bir ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

Medipol Başakşehir'in teknoloji hamlesi kulüpteki gençlerin gelişimine büyük bir katkı sağlayacak. Altyapıdaki genç oyunculara sanal gerçeklik teknolojisi ile sözel ve 3D olarak verilen eğitimler, yeni yeteneklere destek olacak.