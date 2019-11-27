VR Gözlük Takılan İneklerde Süt Üretimi ve Kalitesi Arttı

Hayatımıza yeni deneyimler katan VR (sanal gerçeklik) teknolojisi, bizim hayatımızı değiştirdiği kadar hayvanlar üzerinde de farklı etkiler yaratıyor. Rusya'da VR gözlüğünün ineklere takılmasıyla süt üretiminde kayda değer bir artış yaşandığı ortaya çıktı.

Rusya'da çiftçiler, ineklerin verdiği süt miktarını artırmak için yeni çözümler arıyor ve VR (sanal gerçeklik) gözlüğü, bu çözümlerin sonuncusu oldu. Daha da ilginci, çiftçiler yaptıkları denemelerde aradıklarını buldular. Moskova yakınlarında bulunan bir çiftlikte ineklere takılan sanal gerçeklik gözlükleri, kısa sürede meyvesini verdi.

VR gözlüğü takan inekler, kendilerini bir yaz günü uçsuz bucaksız çayırlarda, çimlerin üzerinde buluyor. Bu görüntüleri 'büyük bir iştahla' seyreden ineklerin duygusal açıdan iyileşme göstermesi doğrudan süt üretimine yansıyor. Araştırmada, hayvanların gözlerine göre ayarlanmış bir VR gözlüğe, simüle edilmiş bir yaz günü manzarasıyla, sade bir çiftlikten çok daha hoş bir manzara yansıtıldı.

Yapılan testler sonucunda elde edilen verilerde ineklerin duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri, verdikleri sütün kalite ve miktarını artırdığı ortaya çıktı. Sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkinin süte de yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan basın açıklamasında, deneyin bir üniversite veya araştırma kurumu tarafından değil, Rus süt endüstrisine yönelik yayıncılık yapan haber sitesi 'Milknews.ru' tarafından yapıldığı belirtildi.