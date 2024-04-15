Kişisel blog platformu Medium, yapay zekânın ürettiği içeriklere kesin nokta koydu. Yapay zekânın içeriklerini paylaşan kullanıcılar, ortaklık programı kapsamında para kazanamayacaklar.

Dünyanın en popüler kişisel blog platformlarından Medium, tüm kullanıcılarını ilgilendiren bir karar aldı. Bu karara göre ortaklık programı kapsamında platformdan para kazanan yazarlar, yapay zekâ odaklı içeriklerden para kazanamayacaklar. Medium, bu konuda çok net bir tavır alacak.

Yapılan açıklamaya göre Medium'un yeni kararı, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak. O tarih itibarıyla içeriklerinde yapay zekâ kullandığı tespit edilen yazarlar, ortaklık programından çıkarılabilecek.

Yine de yapay zekâdan destek alınabilecek

Medium, konuyla ilgili açıklamasında yazarların yine de yapay zekâdan destek alabileceklerini söyledi. Ancak burada önemli bir husus olacak. Diyelim ki Medium'da paylaştığınız bir içerikte, yapay zekâdan destek aldınız. Bunu, oluşturduğunuz makalenin ilk iki paragrafında belirtmek zorunda olacaksınız. Aksi takdirde ortaklık programından atılacaksınız.

Medium'un böyle bir karar almasının temel nedeni, insanların kolaya kaçmalarını istemiyor olması. Sizlerin de bildiği gibi yapay zekâ, çok hızlı bir şekilde makale üretebilir ancak bu makalenin doğruluğu ve doyuruculuğu, henüz tartışma konusu. Hâl böyle olunca Medium, platformun kalitesinin düşmesini göze alamamış gibi görünüyor.