Meizu 16s'in Gümbür Gümbür Geldiğini Gösteren AnTuTu Skoru

Meizu akıllı telefonların performansı konusunda aklınızda hala soru işaretleri bulunuyorsa; henüz geliştirme aşamasında olan Meizu 16s'in AnTuTu skoruna bir göz atabilirsiniz.

Son yıllarda bilinirliği giderek artan Çinli üreticilerden biri olan Meizu’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu Meizu 16s bir kez daha AnTuTu skoru ortaya çıktı. Meizu’da sistem mühendisi olarak görev yapmakta olan Hong Hansheng tarafından paylaşılan skor, Meizu 16s’in bir önceki AnTuTu sızıntısından yaklaşık %5 daha iyi bir sonuç gösteriyor.

Meizu 16s’in AnTuTu puanının yükselmesi, şirketin hala yazılım optimizasyonları üzerinde çalıştığının bir göstergesi. Bu nedenle paylaşılan skorun Meziu 16s’in zirve performansı olmayabileceğini söyleyebiliriz. Buna rağmen skor, Snapdragon 855, Kirin 980, Exynos 9820 işlemcilerden güç alan pek çok rakibini geride bıraktığını gösteriyor.

Meizu 16s’in Meizu 16 ile benzer bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Buna karşın sızdırılan bilgilere göre cihazın ekran en/boy oranı 18:9 yerine 18.6:9 olacak. Bu da tasarım dili aynı kalsa bile küçük çaplı bazı değişikliklerin gerçekleşebileceğini söylüyor. 6 ile 6.2 inç arasında bir ekranı olması beklenen cihazda 6 GB RAM kapasitesi ön görülüyor.