Meizu 17, Dokunsal Geri Bildirimde İleriye Doğru Adım Atacak

Meizu 17'nin kameraları, hoparlörleri, yüksek yenileme hızlı ekranı ve şarj hızına dair gelen ayrıntılardan sonra Meizu şimdi de dokunsal geribesleme konusunda atacağı adımın ipucunu verdi. 'mEngine 3.0' adı verilen dokunsal geribesleme motoru hakkında henüz çok fazla bilgi yok.

Bundan kısa zaman öncesinde kadar Apple iPhone'larla yarışabilecek düzeyde uygun dokunsal geri bildirim özelliğine sahip olan yalnızca birkaç Android cihaz bulunuyordu. Özellikle son iki yılda bütçeye uygun çok daha fazla Android akıllı telefonun bünyesine daha etkili dokunsal geri bildirim makineleri dahil oldu ve görünüşe bakılırsa Çinli akıllı telefon şirketi Meizu da bu adımları takip ediyor.

Meizu 17 hakkında, yeni cihazın kameralarına, hoparlörlerine, yüksek yenileme hızlı ekranına ve şarj hızına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkmasının ardından şirket şimdi de 'mEngine 3.0' adı verilen dokunsal geri bildirim motorunu tanıttı. Weibo'da yayınlanan gönderide 'mEngine 3.0 horizontal linear motor' (mEngine 3.0 yatay lineer motor) yazısını okuyoruz ancak bunun ne demek olduğu çok açık değil. Tahminlerden biri, yeni motorun daha kesin ve güçlü bir titreşim sağlayacağı.

Meizu 17'nin tanıtım posterleri ilgi çekiyor

Meizu, 8 Mayıs'ta tanıtılacak Meizu 17 serisinin tanıtım posterlerini iki gün önce yayınladı. Yayınlanan görseller, akıllı telefon ailesinin ses sistemi ve 17 Pro'nun geniş açılı kamerası hakkında detaylar içeriyordu. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro olmak üzere iki farklı akıllı telefondan oluşması beklenen serinin iki farklı tanıtım posterinden ilki Meizu 17 Pro’da yer alacak geniş açılı kamera hakkında, diğeriyse telefonun ses sistemi hakkında bazı detaylar içeriyor.

Bu noktada yapılan paylaşıma göre serinin tepe modeli olacak olan Meizu 17 Pro, 129 derecelik ultra geniş açıya sahip bir kamerayla gelecek ve cihazların her ikisi de üst düzey ses deneyimi sunan stereo hoparlörlerle donatılacak. Şirketin resmi Weibo sayfasında yapılan paylaşımda, Meizu 17 Pro’nun üçüncü nesil ultra lineer hoparlörle donatıldığı bilgisi yer alıyor. Bu da cihazın orta ve düşük frekanslarda artırılmış bir ses deneyimi sunacağı, herhangi bir sesi minimum bozulma ve maksimum verimle dışarıya verebileceği anlamına geliyor.

Telefonun gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 865’ten alacağını ve LPDDR5 RAM ile UFS 3.1 depolama teknolojisini kullanacağını söylüyor. Bununla birlikte temassız ödemeler için kullanılan NFC modülünün de cihazda yer alması bekleniyor.