Google Play Console, 3 Yeni Telefonu Listelemeye Başladı

Google Play Console'a 3 yeni akıllı telefon modeli eklendi. Bu modellerden bir tanesi Samsung'un Galaxy M01 modeliyken diğer iki telefon ise Meizu'nın yaklaşmakta olan amiral gemileri 17 ve 17 Pro oldu. Google Play Console listelemesi, telefonların iyiden iyiye yaklaştığını ortaya koyuyor.

Akıllı telefon sektörü, son dönemlerde yine hareketli bir sürecin içerisine girdi. Akıllı telefon üreticileri, birbirlerinin peşi sıra düzenledikleri etkinliklerle yeni akıllı telefonlarını tüketicilerin beğenisine sunuyorlar. Ayrıca ilerleyen günler de yeni etkinliklere sahne olacak ve bu etkinlikler kapsamında yeni akıllı telefon modelleri ile tanışma imkanı yakalayacağız.

Şimdi sizlere, Google Play Console üzerinde listelenmeye başlayan 3 yeni telefon modelinden bahsedeceğiz. Bu listelemeler, söz konusu akıllı telefonların artık çok yaklaştıklarını ve kısa bir süre içerisinde duyurulma ihtimallerinin olduğunu gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi, biri Samsung diğer ikisi ise Meizu'ya ait olan bu telefonların detaylarına yakından bakalım.

Samsung Galaxy M01

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle de geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy M serisi telefonları ile tüketicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu başarıyı 2020 yılında da göstermek isteyen Samsung, Galaxy M01 isimli yeni telefonunu duyurmak için hazır gibi görünüyor. Çünkü Google Play Console listelemesi, telefonun hem varlığını hem de bazı özelliklerini gözler önüne seriyor.

Google Play Console listelemesine göre Galaxy M01, Snapdragon 439/Adreno 505'ten güç bulacak ve bu gücü 3 GB RAM ile destekleyecek. 720 x 1.520 piksel ekran çözünürlüğü sunacak olan telefon Android 10 ile çalışacak. Telefon, genel tasarımı ve donanım özellikleri açısından Galaxy A01'e benzerlik gösteriyor.

Meizu 17

Meizu 17, zaten uzun zamandır konuşulan bir amiral gemisi. Şirket, yeni amiral gemisi telefonu Meizu 17'nin duyurusunu 8 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Bu telefonun Google Play Console listelemesi ise Meizu 17'nin bilinen bazı özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre Meizu 17, 8 GB RAM ve Snapdragon 865 işlemci ile birlikte gelecek. Tüketiciler, bu akıllı telefonda Android 10 deneyimi yaşayacaklar ve Meizu 17, tüketicilere FHD+ ekran çözünürlüğü sunacak.

Meizu 17 Pro

Meizu, 8 Mayıs'ta düzenleyeceği etkinlikte Meizu 17'nin yanı sıra Meizu 17 Pro'yu da duyuracak. Google Play Console'da listelenen Meizu 17 Pro, özellikler açısından Meizu 17 Pro'ya fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Öyle ki bu telefonda da Snapdragon 865 işlemci ve 8 GB RAM bulunacak. Ayrıca Meizu 17 Pro da FHD+ ekranla gelecek ve bu telefonda da Android 10 yer alacak.