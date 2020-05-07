Meizu’nun 8 Mayıs’ta tanıtmayı planladığı 17 ve 17 Pro’nun yonga seti, işletim sistemi ve RAM miktarını ortaya koyan Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Meizu 17’de 8 GB, 17 Pro’da ise 12 GB RAM bulunuyor.

Meizu’nun merakla beklenen telefonları 17 ve 17 Pro, ünlü kıyaslama platformu Geekbench’te ortaya çıktı. Kısa süre önce Android 10 tabanını kullanan Flyme OS 8.1 işletim sistemi ile geleceği açıklanan akıllı telefonlar, RAM miktarıyla da kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Meizu 17’de 8 GB, Meizu 17 Pro’da ise 12 GB RAM miktarı gösteren Geekbench, akıllı telefonların aynı zamanda Qualcomm’un en üst yonga setiyle geleceğini gözler önüne seriyor.

Listeye göre Qualcomm’un 865 yonga setine sahip olacak iki telefondan düşük versiyona sahip olan Meizu 17, tekli ve çoklu çekirdek performanslarında Meizu 17 Pro’yu geride bırakmayı başardı. Meizu 17; tekli çekirdekte 917 puan yaparken, çoklu çekirdekte 3095 puan toplayabilmiş. Meizu 17 Pro’ya baktığımızda ise; tekli çekirdekte 913, çoklu çekirdekte ise 2965 puan bizleri karşılıyor.

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Meizu’nun yeni akıllı telefonu 17 Pro’da dikkat çeken özellikler arasında şarj desteği geliyor. Kablolu olarak 40 W hızlı şarj sistemi sunan akıllı telefon, aynı zamanda 27 W kablosuz şarj desteği ile gelecek. Cihazda ayrıca UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 RAM bulunuyor. Meizu 17 Pro’nun arkasında ana kamerası 64 MP olacak dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca telefonda 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran ve bu ekranın içine yerleştirilmiş 32 MP’lik selfie kamerası yer alacak.

Meizu 17 hakkında bildiklerimiz ise biraz daha az. Telefonun Snapdragon 865 yonga setini kullanacağını biliyoruz. Ayrıca 8 GB RAM ve 4.500 mAh batarya bulunacak. Bunlar dışında, 17 Pro’ya göre daha düşük bir hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Meizu 17’de 30 W hızlı şarj desteğinin olacağı biliniyor. Kablosuz şarj desteği ise yok.

Her iki telefon da 8 Mayıs 2020’de resmen duyurulacak. Telefonlar tanıtıldığında akıllardaki tüm sorular da giderilmiş olacak.