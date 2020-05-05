Meizu 17 Serisi, Android 10 Tabanlı Flyme 8.1 ile Gelecek

Meizu, Android 10 tabanlı Flyme 8.1 arayüzünün ilk kez Meizu 17 serisiyle geleceğini açıkladı. Flyme 8.1 arayüzünün sunacağı özellikler, Meizu 17 serisinin lansmanında tanıtılacak.

Meizu, yakında amiral gemisi Meizu 17 serisi telefonlarını tanıtacak. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro ikilisi, şirketin ilk 5G destekli akıllı telefonları olarak gelecek. Meizu'nun Weibo'da yaptığı tanıtıma göre, Meizu 17 telefonlar aynı zamanda Android 10 tabanlı Flyme 8.1 arayüzüyle gelen ilk cihazlar da olacak.

Meizu telefonlar, dünya çapında tasarım tarafında sunduğu yeniliklerin yanı sıra, Flyme Android temalarıyla da çoğu kullanıcının gözdesi durumunda. Ancak ne yazık ki, Flyme 8 adlı işletim sistemi arayüzünün en son sürümü hala Android 9 (Pie) tabanlı.

Meizu 17 serisi, Flyme 8.1 ile gelen ilk telefonlar olacak

Meizu 17 serisi, Flyme 8.1 ile kullanıcılara Android 10 deneyimi sunacak. Şirket, paylaştığı tanıtım görselinde mobil yazılımının yeni sürümü hakkında hiçbir şey açıklamadı. Ancak, en son yazılımın sistem genelinde Android 10 karanlık modunu getireceğini biliyoruz. Meizu akıllı telefonlarda karanlık mod, Gece Modu (Night Mode) olarak biliniyor.

Flyme 7'den itibaren kullanıcılara sunulan Gece Modu, Flyme 8'in yayınlanmasıyla birlikte yeni özellikler ve geliştirmelerle versiyon 2.0'a güncellenmişti. Meizu 17 serisi, Flyme 8.1 arayüzüyle birlikte Google tarafından Android 10'da sunulan stok karanlık modu kullanacak.

Son yıllarda Türkiye pazarında da faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi, Meizu 17 serisinin tanıtım etkinliğini 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Meizu 17 serisinin tanıtılmasıyla Flyme 8.1 hakkında da daha fazla bilgi açıklanacak. Şirket, lansmanda güncellemeyi alacak cihazların listesini de açıklayabilir.