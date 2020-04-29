Meizu 17 Pro'da 3 Boyutlu Derinlik Sensörü Bulunacak

Meizu'nun 8 Mayıs'ta düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacağı yeni amiral gemisi Meizu 17 Pro'nun bir özelliği daha açıklandı. Meizu yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda telefonda 3D derinlik sensörü bulunacağı belirtildi.

Çinli teknoloji üreticisi Meizu, 8 Mayıs'ta düzenleyeceği bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonu ailesi Meizu 17'yi duyuracak. Şirket, düzenleyeceği etkinlikler kapsamında Meizu 17, Meizu 17 Pro ve Meizu 17T isimli 3 cihaz tanıtacak. Tüketiciler, Meizu'nun yeni amiral gemisi telefonlarıyla tanışacakları günü beklerken şirketten yeni bir açıklama daha geldi. Meizu, 17 Pro modelinin kamerasıyla ilgili önemli bir özelliği açıkladı.

Aslına bakacak olursak Meizu, sosyal medya hesaplarını kullanarak yeni amiral gemisi telefonu ile ilgili şimdiye kadar pek çok özelliği açıkladı. Şirketin açıkladığı özellikler arasında telefonun genel tasarımı, batarya performansı ve kablosuz şarj desteği gibi bazı önemli bilgiler yer alıyordu. Şirketin son açıklaması ise daha önce ortaya çıkan kamera özelliklerden bir tanesini doğruluyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, Meizu 17'nin 64 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağını, bu kameraya ek olarak da 20 MP çözünürlüğündeki geniş açılı kamera ve 12 MP'lik telefoto kamera bulunacağı, ayrıca bir de makro kameranın yer alacağını gösteriyordu. Meizu tarafından yapılan son açıklamalara göre ise 17 Pro modelinde, bir 3D derinlik sensörü yer alacak.

Meizu, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 17 Pro'da 3 boyutlu derinlik sensörü bulunacağını resmen ilan etti. Ancak bu sensörün ne amaçla kullanılacağı şu an için bilinmiyor. Meizu, bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken uzmanlar, bu sensörün yeni iPad Pro'da bulunan LIDAR sensörü gibi artırılmış gerçeklik için kullanılabileceğini söylüyorlar.

Meizu 17 serisi ile ilgili yapılan açıklamalarda bu telefonların Snapdragon 865 işlemciden güç alacağı vurgulandı. Ayrıca bu telefonlarda yeni nesil UFS 3.1 depolama alanı da bulunacak. Tüm bu özelliklere ek olarak Meizu 17'nin 90 Hz ekran tazeleme oranıyla geleceği ve elbette her 2020 model amiral gemisi telefonda olduğu gibi 5G bağlantı desteği olacağı açıklandı.

Meizu, bugüne kadar yaptığı açıklamalarla yeni amiral gemisi telefonlarının bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Ancak serideki telefon modelleri ile ilgili hala bilinmeyen bazı noktalar var ve şirket, 8 Mayıs'ta düzenleyeceği etkinlikle yeni telefonlarının bütün detaylarını eksiksiz olarak açıklayacak. Böylelikle Meizu 17 serisinin bilinmeyen yanları ve fiyatı gün yüzüne çıkmış olacak.