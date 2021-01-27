Meizu 18 ve Meizu 18 Pro'nun Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni amiral gemisi olacak Meizu 18 modellerinin bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna göre her iki telefon da 120 Hz OLED ekrana ve Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

Fiyat/performans noktasında başarılı kabul edilen ürünleriyle ülkemizde de fazlasıyla sevilen bir akıllı telefon markası olan Meizu, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Meizu 18 ve Meizu 18 Pro’yu duyurmaya hazırlanıyor. Daha önce pek çok tutarlı sızıntı gerçekleştirmiş olan Digital Chat Station, yılın ilk yarısında duyurulması beklenen Meizu 18 ikilisinin anahtar özelliklerini ortaya çıkardı.

Digital Chat Station’a göre standart Meizu 18 modeli 4.000 mAh batarya ve 30W hızlı şarj ile karşımıza çıkacak. Meizu 18 Pro modelinde ise batarya kapasitesi 4.500 mAh’e, hızlı şarj kapasitesi ise 40W’a çıkacak. Dürüst olmak gerekirse Meizu’nun yeni amiral gemilerinde hem batarya kapasitesi hem de şarj hızıyla Çinli rakiplerinin gerisinde kaldığını söylemek mümkün.

Meizu 18, 120 Hz OLED ekran ile gelecek

Tahmin edebileceğiniz gibi her iki Meizu 18 modeli de Snapdragon 888 işlemciden güç alacak. Bellek konfigürasyonlarına dair bir bilgi bulunmasa da sahip oldukları işlemci ile Meizu 18’in performans açısından kullanıcıları üzmeyeceğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Ne Meizu 18’in ne de Meizu 18 Pro’nun ekran boyutları bilinmiyor. Ancak her ikisinin de Samsung E4 OLED ekran paneline sahip olacağı ve Full HD+ çözünürlükte 120 Hz ekran ekran yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın delikli tasarıma sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Şüphesiz tüketicileri en çok sevindirecek haber Meizu 18'in fiyatıyla ilgili. Digital Chat Station'a göre Meizu 18, geçtiğimiz yıl duyurulan Meizu 17 ile aynı fiyat etiketine sahip olacak. Elbetteki bir fiyat zammı yapılmamasında kutudan şarj cihazının çıkarılacak olmasının da etkisi bulunuyor..