Akıllı telefon modelleriyle öne çıkan Çinli teknoloji şirketi Meizu, şirketin ilk aktif gürültü önleyici özelliğine sahip kablosuz kulaklıkları POP Pro'yu tanıttı. Yeni kulaklıkar, 6,5 saat oynatma süresine sahipken, Android 10 ve üzeri işletim sistemlerinde kullanıcıya birçok kolaylık sunuyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi Meizu, Türkiye’de özellikle akıllı telefon modelleriyle ilgi çeken bir isim haline gelmişti. Şirket, kendi ekosistemine bir yeni ürün daha ekledi ve aktif gürültü önleyici özelliğine sahip yeni kablosuz kulaklıkları POP Pro’nun tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirket, IPX5 su geçirmez sertifikasına sahip bu yeni kulaklığın tasarımında Çin’in geleneksel mürekkep boyama hatlarından ilham aldığını belirtiyor. Sadece beyaz renk seçeneği ile satışa sunulacak kablosuz kulaklık, 6,5 saat oynatma süresi ile dikkat çekiyor.

POP Pro, 35 desibele kadar gürültü azaltma seçeneği sunuyor

Meizu POP Pro, 10 milimetrelik dinamik kulaklık sürücülerine ve üçlü hibrit gürültü azaltma özelliğine sahip. 35 desibele kadar derin gürültü azaltmayı destekleyen bu kulaklık, Android 10 ve üzeri işletim sisteminde ve Meizu akıllı telefonlarda, kullanıcılara standart Bluetooth bağlantısından farklı birçok özellik daha sunuyor. Kulaklıklar çıkarıldığı zaman müziği durdurmak ve kulaklığa dokunarak gürültüyü azaltmak gibi bir takım ayarlar yapmak, bu özelliklerin arasında yer alıyor.

Tasarım konusunda Apple Airpods’ları andıran bu kulaklık, şarj kutusunun önünde pil durumunu gösteren bir led ışığa ve hemen altında Type-C girişine sahip. Şarj kutusu 20 saate kadar batarya desteği sunarken, kulaklıklar tek seferde 6,5 saat oynatma süresine sahip. Meizu, POP Pro kablosuz kulaklığın fiyatını 499 yuan (574 TL) olarak belirledi. Yeni kablosuz kulaklığın Türkiye’ye geliş tarihi ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.