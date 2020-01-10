Cherry isimli bir şirket, ABD'de düzenlenen CES 2020 fuarında mekanik klavyelerin daha ucuza satılmasını sağlayacak yeni mekanizmasını tanıttı. Şirketin mekanizması, klavyelerin üretim maliyetini de düşürecek.

Neredeyse 10 yıl önce yükselen oyun piyasası sayesinde popülerleşen mekanik klavyeler, günümüzde de hâlâ popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu klavye türleri; yalnızca oyun piyasasının değil, genel olarak üst düzey klavye piyasasının da bel kemiğini oluşturuyor.

Mekanik klavyelerin neden bu kadar sevildiğini anlamak ise hiç de zor değil. Bu klavyeler, geleneksel klavyelere kıyasla birçok avantaj sağlıyor fakat verdiği bu avantajları da fiyatıyla gayet iyi sıfırlıyor. İşte CES 2020 fuarında ortaya çıkan yeni bir tuş türü, bu soruna bir çözüm olabilir.

Düşük bütçeli mekanik klavyelerin önünü açacak mekanizma:

Günümüzde klavye tuşları konusunda büyük pazar payına sahip olan Cherry isimli şirket, yepyeni mekanik tuş sistemini tanıttı. Yeni sistem, özellikle düşük bütçeli mekanik klavyelerin önünü açmak için geliştirildi. Sistemin ismi ise ‘Viola’ olarak belirlendi.

Gelecekte daha ucuz mekanik klavyeler görmemizi sağlama potansiyeline sahip olan Cherry Viola, bir yayı ve bronz temas sistemini içeren yepyeni bir tuş mekanizması. Mekanizma, günümüzde yaygın olan birçok klavye tuşuna uyumlu bir gövdeye sahip olacak şekilde geliştirildi.

Cherry’nin yeni geliştirdiği bu mekanizmadaki gövde, toplamda 8 sütunu barındıran ve yüksek hassaslıkla üretilmiş plastik polimerden oluşuyor. Mekanizmanın üretim toleransıysa 0,01 mm’den bile daha az. Böylece bu mekanizmanın bulunduğu klavye, tuşlarda meydana gelen sallanmayı en aza indirgiyor ve daha iyi bir his sağlıyor.

Cherry Viola’nın yapısı, yalnızca fiyatı en aza düşürebilmek için geliştirilmedi. Yeni mekanizma, bir yandan tüketicileri mutlu ederken diğer yandan da klavye üreticilerini mutlu edecek. Bu mekanizmayla birlikte klavye üretim maliyetlerinin ciddi bir oranda düşme potansiyeli de mevcut.

Oyun klavyesi dedik fakat RGB sistemi olmadan bir oyun klavyesi olur mu? Cherry, yeni mekanizmasında şeffaf plastik malzeme kullanmış. Böylece klavye üreticileri SMD LED kullanarak ucuz fiyatlı RGB klavyeler üretebilecekler.

Mekanik klavyelerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak yeni mekanizmanın fiyatı henüz açıklanmadı. Buna rağmen şirket, bu mekanizmanın geleneksel klavyelerin sonunu getirebileceğini söyledi. Bu gerçekleşir mi bilemeyiz ama klavyelere fiyat koyanların klavye üreticileri olduğunu da hatırlamak gerekir.