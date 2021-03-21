İzlanda'da 900 yıldır uykuda olan bir volkanik sistem geçtiğimiz haftalarda harekete geçti. Lav püskürtmesi öncesi 3 hafta boyunca yaklaşık 50 bin depreme sebep olan volkanik hareketlilik nedeniyle bölgede önlemler alındı.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında geçtiğimiz haftalarda yoğun depremler yaşanmaya başladı ve bölgedeki volkanik sistemin harekete geçtiği tespit edildi. Püskürtme öncesinde yaklaşık 50 bin depreme sebep olan hareketlilik sonucunda 900 yıldır uyuyan volkanik sistem lav püskürtmeye başladı.

Krysuvik volkanik sisteminde ana bir yanardağ bulunmadığı için lav, yer yüzeyindeki kırıklardan püskürdü. Yani aslında doğrudan bir yanardağ patlaması yok. Bir süredir bölgede sayısı 50 bine ulaşan depremleri gözlemleyen yetkililer, sismik hareketliliğin bir volkanik hareketin habercisi olduğunu tespit ettikten sonra bölgede hem depremlere hem de rüzgarla dağılabilecek zehirli gazlara yönelik önlemler aldı.

Aynı bölgede 900 yıl önce yaşandığı düşünülen son aktivite 30 yıl sürmüştü:

İzlanda aslında volkanik hareketliliğe ve depremlere alışkın bir ülke. Ülkede toplamda 32 aktif volkanik sistem var ve ortalama 5 yılda bir volkanik patlama yaşanıyor. Bu aynı zamanda bölgede sık sık deprem yaşanmasına da sebep oluyor.

Fakat son patlamanın gerçekleştiği Krysuvik volkanik sisteminde gerçekleştiği düşünülen son volkanik hareketlilik şimdikine oranla oldukça uzun ömürlü olmuş ve bu hareketlilik yaklaşık 30 yıl boyunca devam etmiş. Bilim insanlarının geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamaya göre ise son aktivite artık azalmaya başlamış durumda. Yani jeologların tespitlerine göre bir önceki 30 yıl süren hareketliliğe benzer bir risk durumu yok.

Küçük bir patlama:

İzlanda Meteoroloji Kurumu yetkilileri ise patlamanın küçük olduğunu, patlama yarığının 500 ila 1000 metre arasında olduğunun tahmin ettiklerini açıkladı. Bu volkanik hareketliliğe dair en büyük gerilim yaşanan depremler ve rüzgarla ulaşacak zehirli gaz ihtimali oldu. Bu konularda ise çevredeki yerleşim bölgelerinde önlemler alındı.

İzlanda'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan en etkili volkanik patlama 2010 yılında gerçekleşmişti. Eyjafjallajokull Yanardağı, 2010 yılında patlamış, uluslararası hava taşımacılığında büyük aksamalar yaşanmıştı. Bu patlama sebebiyle 10 milyon kişi havalimanlarında mahsur kalmıştı.