İnternetin en sevilen ve gülünen videolarından biri olan ‘Lily's Disneyland Surprise....AGAIN!’, yakın zamanda bir müzik prodüksiyon şirketine NFT olarak satıldı. 2 yaşındaki Chloe’nin kameraya memnuniyetsiz bir şekilde baktığı video, aileye yaklaşık 74 bin dolar kazandırdı.

NFT kültürü yayılmaya başladığından beri internetin viral olmuş ve kültleşmiş ‘eser’leri de bir bir satılıyor. Hâlâ görünce en azından bir tebessüm ettiğimiz Vine videoları, ‘meme’ler ve parodi şarkılar bunlara dahil. Sahibine hatırı sayılır miktarda para kazandıran bir internet eseri de yakın zamanda NFT olarak satıldı. Özellikle geçmişte Vine kullanmış olanlar bu esere oldukça aşina.

Özlenen sosyal medya platformu Vine’ın ilk popülerleştiği zamanlarda buradaki videolara bol bol katılan, memnuniyetsizlik ve tiksintinin sembolü olmuş bir çocuk vardı: Chloe. Yanında olan bitenlere şaşkın, aşağılayıcı ve memnuniyetsiz şekilde bakarken kaydedilen videosu yıllar önce viral olan küçük kız, kendine has ifadesinin ekmeğini bir kez daha yedi. 2013’te çekilen videoyu bir müzik şirketine satan aile, buradan on binlerce dolar gelir elde etti.

Chloe'nin bakışlarıyla viral ettiği, 25 Ethereum'a satılan video:

Chloe’nin annesi Katie, 2013 yılında daha önce de yaptığı gibi çocuklarını kamerasıyla kaydederken sonrasında kült mertebesine ulaşacak bir ‘meme’ meydana getireceğinden habersizdi. Katie, çocuklarının videolarını uzakta yaşayan akrabalarına göstermek için YouTube’a yüklüyordu. Yine bir gün viral olma gibi bir fikri bile olmadan kamerayı eline alan anne, arabanın arka koltuğunda oturan kızlarına bir sürpriz yaptı: “Disneyland’e gidiyoruz!”

Ailenin büyük çocuğu Lily, ikinci kere Disneyland’e gideceklerini öğrendiğinde sevinçten hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ortamda ne olup bittiğini anlamaya çalışan 2 yaşındaki Chloe ise, bir ablasına acıyan ve tiksinen gözlerle baktı; bir de kameraya.

Bu video önce YouTube’da yayıldı, ardından Vine videolarında kullanılmaya başladı. Şu anda 20 milyon izlenmeye sahip olan video yakın zamanda NFT olarak kendine alıcı buldu. ‘Side Eyeing Chloe’, yani “Yan Bakan Chloe” adıyla eser haline getirilen video, Dubai merkezli müzik prodüksiyon şirketi 3F Music’e 25 Ethereum karşılığında satıldı.

Clem ailesi bu satıştan yaklaşık 74 bin dolar kazandı. Katie Clem, diğer meme’lerin NFT satış fiyatlarına bakıldığında videonun oldukça düşük fiyata satıldığını; ancak yine de müteşekkir olduklarını ve bunu ailecek yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ailenin kararı ise elde ettikleri Ethereum’u ileride yükselme ihtimaline karşı saklamak, yani ‘HODL’lamak yönünde.