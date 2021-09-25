Çin Merkez Bankası'nın kripto varlıklarla ilgili işlemleri yasa dışı ilan etmesinin ardından kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurdu. Böylelikle hükûmetten gelen yasağın etkili olduğu ilk karar alınmış oldu.

Çin hükûmetinin kripto para birimlerine yönelik kısıtlayıcı hamleleri devam etmekte ve bu hamlelerin piyasa üzerindeki olumsuz etkileri gitgide büyümekte. Hükûmetin bu hamlelerinin ardındaki sebep bilinmese de hükûmetin kendi kripto para biriminin önünü açmayı amaçladığı düşünülüyor.

Hükûmetinin kısıtlamalarına bir yenisi da daha eklenerek Çin Merkez Bankası'nın kripto varlıklarla ilgili işlemleri yasa dışı ilan etmesinin ardından Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurdu. Huobi, Çinli kullanıcıların mobil telefon numaralarıyla borsaya üye olmasının önüne geçti. Böylelikle Çin'den gelen yasağın etkili olduğu ilk karar alınmış oldu.

Hükûmet sert tedbirler alınacağını açıkladı:

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırarak, kripto para ile yapılan tüm işlemleri “yasa dışı” ilan etmişti. Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” bir şekilde hareket edileceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının birlikte çalışacağı ifade edilerek ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği belirtilmişti.

'Sanal para spekülasyonunu azaltacağız'

Çin Merkez Bankası İnternet sitesinde ise konuyla ilgili, Pekin yönetimine ait “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verilmişti.

Pekin Yönetimi, Çin vatandaşlarını finansal riskten korumak için Mayıs ayında kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlama kararı almıştı. Dünyada bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısının gerçekleştirildiği Çin'de madenciler, hükûmetin kısıtlamalarının ardından faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya başlamıştı.