Çok sevilen korku oyunu serisi Resident Evil yeniden sinemaya uyarlandı. 24 Kasım'da vizyona girmesi planlanan Resident Evil: Welcome To Racoon City'nin ilk fragmanı yayınlandı.

İnsanlarla zombiler arasında yaşanan savaşı konu edinen oyun Resident Evil’in yeni uyarlaması Welcome to Raccoon City'nin izleyicilerle buluşmasına çok az kaldı. Johannes Roberts’in yazıp yönettiği filmin başrollerinde Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario ve Robbie Amell yer alıyor.

Önümüzdeki ay vizyona girmesi planlanan filme ait ilk fotoğraflar geçtiğimiz ay paylaşılmıştı. Filmin merakla beklenen fragmanı ise bugün yayınlandı.

Film 24 Kasım'da vizyona giriyor

Ünlü video oyunu serisinden uyarlanan Resident Evil: Welcome To Racoon City 24 Kasım'da vizyona giriyor. Filmin bugün yayınlanan fragmanına göre, ilk iki oyunun hikayesinden uyarlanan bu yeni macera da oyunlarda olduğu gibi 1998 yılında geçiyor. Her şeyin başlangıç tarihi olan 30 Eylül 1998'de Claire, Umbrella Corp'u yok etmek için harekete geçiyor.

Johannes Roberts’in yazıp yönettiği Welcome te Raccoon City’de Hannah John-Kamen oyunların meşhur baş karakteri Jill Valentine'ı, Kaya Scodelario; Claire Redfield'ı, Robbie Amell; Chris Redfield'ı, Tom Hopper; Albert Weskel’i, Neal McDonough; William Birkin’i, Avan Jogia; Leon’u, Donal Logue; Brian Irons’u ve Lily Gao; Ada karakterini canlandıracak.

Resident Evil: Welcome To Racoon City'nin Fragmanı