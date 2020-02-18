Mercan Resifleri, Tükenme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Çeşit çeşit deniz canlısıyla su altını renklendiren mercan resifleri, büyüleyici görünümlerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, iklim değişikliği ve kirlilik tarafından tahrip edilen resiflerin çoğunun 20 yıla kalmadan yok olacağını savunuyor.

Günümüz dünyası, beşeri faktörlerden kaynaklanan iklim değişikliği ve kirlilik gibi problemler yüzünden birçok değerini kaybediyor. Normalde doğal olarak oluşan ve fazla uzun sürmeyen Avustralya yangınlarının bu sene aldığı hâl, bu korkunç durumun sadece bir kanıtı. Birçok hayvan, insanların doğrudan ve dolaylı etkileşimleri nedeniyle yaşam alanlarını yitiriyor. Pek çok bitki ve hayvan türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Ocean Sciences Meeting 2020 dâhilinde sunulan bir araştırma, asidik ve sıcak suların resif habitatlarını 2100 yılına kadar ortadan kaldırabileceğini gün yüzüne çıkardı. Bu habitatların büyük bir kısmının önümüzdeki 20 yıl içerisinde yok olacağı düşünülüyor.

Mercan resiflerinin 4’te 3’ü, 20 yıl sonraya kalmayabilir:

Bilim insanları, mercan resiflerinin %70 ile %90’lık bir kısmının önümüzde 20 yıl içerisinde yok olacağını öne sürüyor. Bu durum, palyaço balığı gibi resiflerde yaşayan birçok türün devamını tehlikeye atıyor. Mercan resifleri, birçok kendine özgü canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Bazı kuruluşlar, bu kayıpları azaltmak için restorasyon yöntemlerine başvuruyor. Görevliler, laboratuvar ortamında yetiştirilen güçlü mercanları gittikçe canlılığını yitiren mercan resiflerine naklederek bu habitatları restore etmeye çalışıyor ancak araştırma, 2100 yılına kadar restore edilebilecek bir resifin kalmayabileceğini söylüyor.

'Temizlik çalışmaları önemliyken iklim değişikliğini azaltmak daha da önemli'

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, gittikçe ısınan iklimin deniz yaşamına ne kadar zarar verebileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu deniz altı habitatların kirlilik ve salınım gibi faktörlerden yüksek oranda etkilendiğini belirtiyor.

“Sahilleri temizleme ve kirlilikle mücadele çalışmaları harika. Bu çalışmalara devam etmeliyiz” ifadelerini kullanan biyocoğrafya uzmanı Renee Setter, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor: “Bu kirlilik karşıtı çalışmalar bir yana dursun, günün sonunda bu habitatları kurtarmak için en önemli olan konu yine iklim değişikliği oluyor.”