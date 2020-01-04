Mercedes, açılır tavandaki büyük bir sorun nedeniyle yaklaşık 750.000 aracını geri çağırma kararı aldı. Araçlarını geri çağırmayı bir alışkanlık haline getiren Mercedes, 14 Şubat tarihinden itibaren araç sahipleri ile iletişime geçecek.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, yaklaşık 750.000 aracını geri çağırma kararı aldı. Mercedes, açılır tavanların araçlarla olan bağlantısının kopup açılır tavanın yola fırlama riski olduğunu ve bu nedenle araçları geri çağırma kararı aldığını belirtti. Geri çağrılan Mercedes araçlar arasında 2001 yılından 2011 yılına kadar üretilen C-Class, E-Class, CLK-Class ve CLS-Class modelleri de bulunuyor.

Mercedes, 14 Şubat'tan itibaren kullanıcılarla irtibata geçecek

Uluslararası Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), sunroof seçeneği sunan Mercedes marka araçlarda kullanılan bağlantı noktalarının zamanla yıpranabileceğini ve açılır tavanların arabadan ayrılıp yola fırlayabileceğini belirtiyor. Yapılan açıklamalarda, Mercedes’in bu durumdan etkilenen araç sahipleri ile 14 Şubat 2020 tarihinden sonra irtibata geçeceği ve araç üzerinde yapılan incelemelerin ardından hiçbir ücret alınmadan gerekli değişikliklerin yapılacağı belirtiliyor.

Mercedes, geçtiğimiz günlerde hatalı 'araç geri çağırma' kararları yüzünden 20 milyon dolar cezayla karşılaşmıştı

Ürettiği üst düzey otomobillerle kendini kanıtlayan Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in araçlarını geri çağırmada izlediği prosedür, oldukça tartışmalı bir hal aldı. Uluslararası Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, Mercedes’in otomobillerini geri çağırma kararlarında oldukça fazla hata yaptığını belirtiyor. Mercedes, ürettiği otomobillerdeki hataları araç sahiplerine oldukça geç iletmesiyle birlikte zaten tartışma konusu haline gelmişti. Fakat geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar, Mercedes’in geçtiğimiz yıl 101 geri çağırma gerçekleştirdiğini ve bu sayının %40’ının hatalı olduğunu ortaya çıkardı.

Buna ek olarak, Mercedes’in geri çağırdığı çoğu aracı Uluslararası Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’ne bildirmediği tespit edildi. Mercedes, bunun sonucunda da 13 milyon dolarlık bir cezayı karşısında buldu. Alman otomotiv devi, araç geri çağırma politikasını gözden geçirmediği ve gerekli düzenlemeleri yapmadığı takdirde gelecek iki yıl içinde 7 milyon dolarlık bir cezayla daha burun buruna gelebilir. Toplam olarak 20 milyon dolarlık bir cezayla karşılaşma riski olan Mercedes, şimdilik 13 milyon dolarlık cezayı ödemeye razı oldu. Gelecekte Mercedes’in izleyeceği yolu ise hep birlikte göreceğiz.