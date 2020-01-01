Mercedes'in Yaklaşmakta Olan 'S Serisi', Böyle Görünecek

Mercedes'in lüks sedanı olarak karşımıza çıkan "S" serisi, yakın bir gelecekte güncellenecek. Aracın yeni tasarımı, kısa bir süre önce casus kameralara yakalanmıştı ve şimdi, yeni S serisi ile ilgili bir tasarım çalışması ortaya çıktı.

Otomobil sektörünün en önemli isimlerinden Mercedes, elektrik motorlu araçlara önem veren otomobil üreticilerinden bir tanesi. Şirket, yakın bir gelecekte tüketicilerin karşısına elektrik motorlu araçlarla çıkmaya hazırlanırken şimdi, Mercedes'in lüks sedanı "S" serisine ait görüntüler ortaya çıktı.

Mercedes'in yaklaşmakta olan S serisi, bir süre önce casus kameralara yakalanmıştı. O dönem ortaya çıkan görüntüler, Mercedes S serisinin nasıl görüneceğini tam anlamıyla göstermiyordu ancak şimdi, aracın casus kameralara yakalanan görüntülerinden esinlenilerek gerçekte nasıl görünebileceğine dair bir tasarım çalışması yapıldı. Dilerseniz, elektrik motorlu olması beklenen yeni S serisinin görüntülerine bakalım.

Karşınızda yeni Mercedes S serisi

Tasarım çalışmasına yakından baktığımız zaman, aracın fazlasıyla şık LED farlara sahip olacağını söyleyebiliyoruz. Ayrıca aracın ızgara bölümüne de yeniden bir bakış atılmış ve bu tasarım çalışmasının Mercedes'e ait olduğunu düşündürüyor. 2013 yılından beri otomobil tutkunlarının gözdelerinden bir tanesi olan araç, yeni serisiyle de adından sıklıkla söz ettirecek gibi görünüyor.

Tasarımın arka kısmına baktığımız zaman, keskin hatlara sahip stoplar görüyoruz. Bu farlar, şirketin CLS serisi araçlarındaki stoplarına bir hayli benzerlik gösteriyor. Ayrıca aracın kapı kollarının açılabilir bir yapıya sahip olması, yeni Mercedes S serisinin yenilikçi teknolojilere sahip olacağının da bir göstergesi.

Mercedes'in yeni S serisinin, 2.9 ve 3.0 litrelik motor seçeneklerine sahip olması ve bunlara ek olarak bir dizi hibrit motor seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Daimler AG CEO'su Ola Kallenius tarafından yapılan açıklamalara göre araç, V12 motora sahip olmaya devam edecek. Ancak şu an için, Merdeces'in yeni S serisinin tam anlamıyla hangi motor seçeneklerine sahip olacağı ve tüketicilere neler sunabileceği belirsiz.