Mercedes-Benz'in 2026-2027 Lansman Takvimi Ortaya Çıktı: 30'dan Fazla Yeni Model Geliyor!

Mercedes-Benz'in 2026-2027 döneminde gerçekleştireceği lansman programı sızdırıldı. Paylaşılan bilgiler, Mercedes-Benz tutkunlarının yeni otomobillere doyacağını gözler önüne seriyor. Zira 2026 boyunca 16 model, tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Tüm otomobil tutkunlarının gönüllerinde taht kuran Alman otomobil devi Mercedes-Benz hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Motor1'in ulaştığı bir resmî belge, şirketin 2026 ve 2027 yıllarını lansmanlarla geçireceğini gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre Mercedes-Benz, 2026 yılının sonuna kadar 16 yeni otomobil ile karşımıza çıkacak. Hatta bunların 7 tanesi, önümüzdeki 3 ay içerisinde tüketicilerle buluşacak. Öte yandan; 2027 yılında da en az 16 model lansmanı daha yapılacak. Bunların çoğu içten yanmalı motora sahip olacak elektrikli otomobil üretimi de devam edecek.

Peki tanıtılacak yeni Mercedes-Benz otomobiller hangileri olacak?

Motor1'in ulaştığı resmî belge, Mercedes-Benz'in hemen hemen tüm araç segmentlerinde yenileme yapacağını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; Maybach S Serisi gibi ultra lüks otomobillerin yanı sıra G Serisi'nin yenilenen versiyonları ve CLA yenilemeleri de bizlerle buluşacak. Yapılacak çalışmalar ile Mercedes-Benz, 2025-2027 döneminde 40'tan fazla yeni otomobil lansmanı gerçekleştirmiş olacak.

Bu arada; bu haberde bahsettiğimiz yeni otomobilleri tamamen yeni modeller olarak düşünmeyin. Mesela Mercedes-Benz, C Serisi için makyaj çalışması yapacak. Ayrıca bu otomobilin station wagon versiyonu da yenilenecek. Ve evet, tamamen yeni modeller de bulunacak. A Serisi hatchback'ten boşalan koltuk, muhtemelen minivan ve SUV karşımı yeni bir otomobille doldurulacak.

