Türkiye'de çok sevilen kompakt SUV modellerinden Nissan Qashqai neler sunuyor? Bu otomobilin özellikleri ve motor seçenekleri neler? 2025 model Qashqai alınır mı? Tüm sorularınızın cevapları burada!

2025 Nissan Qashqai, yenilenen tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve elektrik destekli motor seçenekleriyle SUV dünyasında iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle e-POWER teknolojisi sayesinde şarj kablosuna ihtiyaç duymadan elektrikli sürüş keyfi sunması, modelin en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Peki Nissan Qashqai nasıl bir otomobil? Tasarım detayları arasında neler var? Bu otomobil satın almaya değer mi? Bu içeriğimizde 2025 Nissan Qashqai ile ilgili bilmeniz gereken her şeyden bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Nissan Qashqai dış tasarımı:

Nissan Qashqai, markanın modern SUV kimliğini daha cesur hatlarla güncelliyor. Yeniden tasarlanan geniş ön ızgara, adaptif LED farlar ve dinamik dönüş sinyalleri sayesinde araç artık çok daha sportif ve premium bir görünüme kavuşmuş durumda. Arka tarafta kullanılan derin kırmızı LED stop lambaları ve yenilenen tampon tasarımı da güçlü karakteri destekliyor.

Qashqai'de ayrıca gövde seçenekleri de oldukça zengin. Sekiz farklı tek renk ve beş farklı çift renk kombinasyonu, kullanıcıya kişisel tarzını yansıtma imkânı sunuyor. Panoramik cam tavan, siyah tavan rayları ve köpek balığı sırtı anten gibi detaylar ise aracın modern ve şık çizgilerini tamamlıyor. Sportif N-Design versiyonuyla birlikte gelen özel gövde kiti ve parlak siyah dış tasarım detayları, SUV’un çok daha dinamik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Nissan Qashqai iç tasarımı:

Nissan Qashqai, sürücü odaklı ve premium detaylarla yenilenen bir kokpit deneyimi sunuyor. 12.3 inç dijital gösterge paneli, dokunmatik multimedya ekranı ve ön cama yansıtmalı bilgi ekranı sayesinde sürüş sırasında tüm bilgilere kolayca erişmek mümkün. Ergonomik koltuk tasarımı, kaliteli materyaller ve yumuşak deri kaplamalar da aracın iç mekânında lüks algısını güçlendiriyor.

Yeni Qashqai’de konforu artıran detaylar fazlasıyla öne çıkıyor. Çok renkli ambiyans aydınlatma, Alcantara veya Nappa deri döşemeler, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli bel desteği, uzun yolculukları bile keyifli hale getiriyor. Ayrıca geniş saklama alanları, USB girişleri ve kablosuz şarj desteği sayesinde günlük kullanımda pratiklik en üst seviyeye taşınıyor. Premium donanım paketlerinde sunulan BOSE ses sistemi ise kabin içi deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Nissan Qashqai donanım seçenekleri:

2025 Nissan Qashqai, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş donanım seçenekleriyle geliyor. Giriş seviyesi Designpack versiyonda LED farlar, 17 inç alaşım jantlar, 12.3 inç multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor. Daha üst paketlere çıktıkça panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri devreye giriyor.

Qashqai’nin Skypack, Platinum ve N-Design gibi zengin donanım versiyonları, kullanıcıya hem estetik hem de teknolojik açıdan üstün bir deneyim sunuyor. Bu versiyonlarda 19 inç ve 20 inç alaşım jantlar, çok renkli ambiyans aydınlatma, premium deri döşeme seçenekleri ve ProPILOT Assist gibi ileri sürüş destek sistemleri öne çıkıyor. Ayrıca BOSE ses sistemi ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi özellikler, üst seviye paketlerde standart hale geliyor.

Nissan Qashqai sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Qashqai, sürüşü hem daha güvenli hem de daha konforlu kılmak için ileri seviye teknolojilerle donatılmış. ProPILOT Assist, trafikte öndeki araçla mesafeyi koruyarak hızlanma ve frenlemeyi otomatik yapabiliyor. Akıllı Adaptif Hız Sabitleme, Şerit Takip Asistanı ve Önsezili Çarpışma Uyarı Sistemi gibi özellikler, günlük kullanımda sürücüye büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca Euro NCAP güvenlik testlerinden alınan 5 yıldız sonucu, modelin güvenlikte ne kadar iddialı olduğunu kanıtlıyor.

360 derece çevre görüş kamerası, akıllı park asistanı ve yaya/bisikletli algılayan çarpışma önleme sistemleri, şehir içindeki manevraları çok daha pratik hale getiriyor. Uzun far asistanı, yorgunluk algılama sistemi ve akıllı kör nokta önleme teknolojileri de sürüş güvenliğini artıran detaylar arasında.

Nissan Qashqai performansı:

2025 Nissan Qashqai hem performans hem de verimlilik odaklı iki farklı motor teknolojisiyle geliyor. e-POWER versiyonu, tekerleklere gücü sadece elektrik motorundan aktarıyor ve benzinli motoru jeneratör göreviyle bataryayı şarj etmek için kullanıyor. Böylece sürücü, şarj kablosuna ihtiyaç duymadan elektrikli sürüş deneyimi yaşayabiliyor. Bu sistem 190 PS güç ve 330 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 7,9 saniyede çıkabiliyor.

Benzinli motor tercih edenler için ise 1.3 DIG-T 158 PS hafif hibrit seçenek sunuluyor. X-Tronic CVT şanzımanla birlikte gelen bu motor, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde dengeli bir performans sağlıyor. WLTP verilerine göre hibrit versiyon ortalama 6,4 lt/100 km yakıt tüketimi sunarken, e-POWER versiyon ise 5,2 lt/100 km gibi oldukça ekonomik bir değerle öne çıkıyor.

Nissan Qashqai fiyatı (Ağustos 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit Designpack, Otomatik 2.529.500 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit N-Connecta, Otomatik 2.763.400 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit Skypack, Otomatik 2.763.400 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit Skypack 4x4, Otomatik 3.005.500 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit N-Design, Otomatik 3.063.800 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit N-Design 4x4, Otomatik 3.163.200 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit Platinum, Otomatik 3.093.100 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit Platinum 4x4, Otomatik 3.192.700 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.217.700 TL 1.3 DIG-T 158PS, Hibrit Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.317.100 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 3.094.700 TL e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 3.205.400 TL e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 3.292.500 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 3.416.100 TL

Nissan Qashqai avantajları:

Yeni Qashqai’nin en büyük avantajı, e-POWER teknolojisi sayesinde sunduğu elektrikli sürüş deneyimini şarj kablosu derdi olmadan yaşatması. Bu sayede hem performanslı hem de ekonomik bir sürüş mümkün oluyor. Ayrıca modelin düşük emisyon değerleri, çevre dostu bir tercih olmasını sağlıyor.

Buna ek olarak, geniş donanım seçenekleri ve premium iç tasarım detayları da kullanıcıya önemli bir artı sunuyor. Panoramik cam tavan, BOSE ses sistemi, çok renkli ambiyans aydınlatma ve gelişmiş güvenlik teknolojileri, Qashqai’yi segmentinde öne çıkaran özelliklerden sadece birkaçı. Aynı zamanda geniş bagaj hacmi ve pratik iç mekân çözümleri, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

Nissan Qashqai dezavantajları:

Yeni Nissan Qashqai her ne kadar güçlü bir SUV olsa da, bazı noktalar kullanıcılar için dezavantaj sayılabilir. Öncelikle, özellikle üst donanım paketlerinde fiyatların rakiplerine göre yüksek seviyelere çıkması, bütçe odaklı kullanıcıları düşündürebiliyor. Ayrıca e-POWER teknolojisi inovatif olsa da, tamamen elektrikli modeller gibi çalışmıyor.

Bir diğer konu ise performans beklentileri. Hafif hibrit motor, günlük kullanım için yeterli olsa da, yüksek hız ve sportif sürüşlerde rakiplerine kıyasla daha sakin kalabiliyor. Ayrıca, opsiyonel donanımların çoğu sadece üst paketlerde sunulduğu için giriş seviyesi versiyonlarda bazı premium özelliklerden mahrum kalmak mümkün.

Nissan Qashqai alınır mı?

2025 Nissan Qashqai, modern tasarımı, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve pratik hibrit çözümleriyle kompakt SUV sınıfında güçlü bir alternatif. e-POWER motoru sayesinde elektrikli sürüş keyfi yaşatırken, hibrit versiyonu ise dengeli performans ve uygun tüketim sunuyor. Premium donanım seçenekleri, geniş iç hacmi ve yüksek güvenlik standartlarıyla aile kullanımına da gayet uygun bir model.

Eğer aradığınız araç hem şehir içinde konforlu hem de uzun yolda güvenli bir yol arkadaşıysa, yeni Nissan Qashqai güçlü bir tercih olabilir. Ancak bütçeniz üst paketlere elverişli değilse veya daha sportif bir performans arıyorsanız, rakipleri de göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Sonuç olarak, Qashqai fiyat/performans dengesiyle segmentinde tercih edilebilecek modellerden biri konumunda.