Mercedes-Benz'den EQB İçin Geri Çağırma: Türkiye'de de Batarya Değişimi Olacak!

Mercedes-Benz, Türkiye'de de çok sattığı EQB modeli için bir geri çağırma programı başlattı. Bataryaların değiştirilmesini kapsayan bu geri çağırma programı kapsamında araç sahiplerine bilgilendirmeler yapılmaya başladı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'den elektrikli otomobil kullanıcılarını hem tedirgin eden hem sevindiren bir açıklama geldi. Şirket, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede bir geri çağırma programı başlattı. Mercedes-Benz EQB için başlatılan geri çağırma programı kapsamında otomobillerin bataryaları değiştirilecek.

Mercedes-Benz, EQB modellerinde Farasis tarafından üretilen bataryalar kullandı. Ancak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu bataryanın yangın riski içerdiğini tespit etti. Hâl böyle olunca Mercedes-Benz, durumdan etkilenen tüm EQB'leri geri çağırdı.

Batarya değişimi ile araçlar yenilenmiş de olacak!

Mercedes-Benz'in 2022, 2023 ve 2024 model EQB'lerindeki batarya değişim işlemi, sadece güvenliği artırmış olmayacak. Araç sahipleri, bu gelişme ile yıllardır kullandıkları otomobillerinin bataryalarını sıfırlamış olacaklar. Hatta bazı kaynaklara göre takılacak yeni bataryalar, daha yüksek enerji verimliliği ile EQB'nin menzilini artırmış olacak. Mercedes-Benz, bu işlem için müşterilerden ücret talep etmeyecek.

Lamborghini, Elektrikli Otomobil Modeli Lanzador'u İptal Etti: Fişli Hibrit Olarak Dönecek! Lamborghini, Elektrikli Otomobil Modeli Lanzador'u İptal Etti: Fişli Hibrit Olarak Dönecek!

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Mercedes-Benz, Türkiye'deki EQB sahiplerine e-posta göndermeye başlamış durumda. Eğer siz de bir Mercedes-Benz EQB sahibiyseniz, gelen e-postadaki yönlendirmeleri takip edip ücretsiz batarya değişim programına dahil olmalısınız.

