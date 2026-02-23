Tümü Webekno
Lamborghini, Elektrikli Otomobil Modeli Lanzador'u İptal Etti: Fişli Hibrit Olarak Dönecek!

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, elektrikli otomobil planlarıyla ilgili konuştu. Yapılan açıklamada, ilk kez 2023 yılında tanıştığımız Lanzador isimli elektrikli otomobil projesinin iptal edildiği ifade edildi. Peki Lamborghini, neden böyle bir karar aldı?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İtalyan lüks otomobil devi Lamborghini'den dikkat çeken bir açıklama geldi. The Sunday Times'a konuşan CEO Stephan Winkelmann, elektrikli otomobil projesinin tamamen iptal edildiğini açıkladı. Winkelmann tarafından yapılan açıklama, bu kararın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gözler önüne serdi.

Lamborghini, 2023 yılında düzenlediği bir etkinlikte "Lanzador" ismini verdiği ilk elektrikli otomobilini tanıtmıştı. O dönemler konsept aşamada olan otomobil, yapılan ilk açıklamaya göre 2028 yılında piyasaya sürülecekti. 2024'te yapılan bir açıklama ile lansmanı 2029'a ertelenen elektrikli Lamborghini, an itibarıyla tamamen iptal edildi.

Elektrikli Lamborghini'ye ilgi sıfır!

Stephan Winkelmann tarafından yapılan açıklamaya göre Lamborghini Lanzador, tüketicilerin ilgisini çekmedi. Hedef kitlesinin elektrikli otomobillere geçme hevesinin düşük olduğunu ifade eden CEO, insanların V8 veya V12 motoru olmayan bir Lamborghini'ye duyduğu ilginin zamanla "sıfıra yakın" seviyeye düştüğünü ve bundan kaynaklı olarak elektrikli Lamborghini planından vazgeçildiğini söyledi. Ayrıca firmanın sevilen SUV modeli Urus da hiçbir zaman tam elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkmayacak.

Lamborghini, elektrikli Lanzador'dan vazgeçmiş olmasa da bu otomobili öldürmeyecek. Şirket, bu otomobilin fişli hibrit versiyonu ile karşımıza çıkacak. Ayrıca Urus için de benzer bir plan var. Ancak bununla ilgili de henüz resmîleşmiş bir takvim olmadığını belirtelim.

