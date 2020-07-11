Mercedes-Benz, Hafif Ticari Araçlarda Garanti Süresini Uzattı

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, geçtiğimiz gün aldığı kararla hafif ticari araçların garanti süresini ve kilometresini uzattı. Şirket, garanti süresini 3 yıla yükseltirken kilometre sınırını da kaldırdı.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz’in ticari araçlar departmanı olan Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, geçtiğimiz gün müşterilerine sunduğu hizmetlerin kapsamını genişletmek üzere yeni bir karar aldı. Şirket, kullanıcılarına yeni bir fırsat sundu.

‘Siz güvenle yola bakın, aracınıza biz bakarız’ sloganıyla yeni uygulamayı hayata geçiren Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, belirli şartı karşılayan araçların garanti sürelerini 3 yıla yükseltti. Gelin, Mercedes-Benz’in yeni garanti düzenlemesinin detaylarına bakalım.

Temmuz 2020 sonrası satılan araçlarda geçerli:

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, 3 yıllık garanti süresine tabi tutulacak araçların karşılaması gereken şartları da açıkladı. Şirket, Temmuz 2020 tarihinden itibaren perakende satışı yapılan 0 kilometre araçların garanti sürelerinin 3 yıla yükseltildiğini belirtti.

Bununla birlikte 3 yıllık garanti kapsamında araçlarda kilometre sınırı da bulunmuyor. Yani Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar’ın yeni garanti sistemine göre Temmuz 2020 itibariyle satılan her hafif ticari araç, 3 yıllık ve kilometre sınırı olmayan bir garanti kapsamına alındı.

Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra nakliye ve kurye faaliyetlerinde görev üstlenen Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar’da sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik bedelini kapsıyor.