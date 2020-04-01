Şirketler, kişisel koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için farklı kampanyalar yapmaya devam ediyorlar. Mercedes-Benz de koronavirüse karşı alınacak önlemlerden olan sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu değiştirdi.

Koronavirüse karşı alınacak kişisel önlemler arasında sosyal mesafe de yer alıyor. Virüsün insandan insana bulaşamayacağı kadar bir uzaklığı tarif eden sosyal mesafe, zorunlu sebeplerle dışarıda olmak durumda olan insanların virüsten korunmasını sağlayacak yollardan biri olarak görülüyor.

Şirketler de sosyal mesafeye dikkat çekmek için bazı kampanyalar düzenliyorlar. Bu kampanyaların en bilinenlerinden ikisi, Volkswagen ve Audi’nin yayınladığı videolar olmuştu. Volkswagen ve Audi’nin ardından sosyal mesafeye dikkat çeken otomobil üreticileri arasına şimdi de Mercedes-Benz katıldı.

Mercedes-Benz, sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunda değişikliklere gitti. Sosyal mesafeye dikkat çeken yeni Mercedes-Benz logosunda bulunan Mercedes-Benz yıldızı, daha küçük hale getirilerek etrafındaki çemberle yıldızın arasında bir mesafe oluşturulmuş.

Mercedes-Benz’in Facebook’ta yayınladığı sosyal mesafeye işaret eden yeni logonun da gösterdiği gibi evden çıkmak zorunda kalındığı durumlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Salgının yavaşlaması ve durması için sosyal mesafenin yanı sıra uzmanların hatırlatmaya devam ettikleri diğer önlemlerin de alınması gerekiyor.