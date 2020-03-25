Volkswagen, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için logosunu ayırdı. Otomobil devi, konuyla ilgili çeşitli görsel içerikler oluşturarak bu görselleri Instagram ve YouTube gibi platformlar üzerinden paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Almanya merkezli otomobil devi Audi'nin koronavirüs nedeniyle logosunu ayırdığından bahsetmiştik. Audi'nin böyle bir karar almasının temel nedeni, koronavirüsle mücadelenin bir numaralı tedbiri olan sosyal mesafenin korunmasına teşvik vermekti. Şimdiyse Audi'yle aynı aileden olan Volkswagen benzer bir hamle gerçekleştirdi.

Volkswagen'in logosunda bir adet "W" bir adet de "V" harfi bulunuyor ve bu harfler üst üste yerleştiriliyor. Volkswagen, sosyal mesafenin önemini gösterebilmek için logosundaki iki harfi birbirinden ayırdı. Volkswagen, harfleri birbirinden ayırdığı logosunu YouTube ve Instagram gibi kanallar aracılığıyla paylaşarak sosyal mesafenin korunmaya devam etmesi için milyonlarca internet kullanıcısına ulaştı.

Volkswagen'in COVID-19 nedeniyle ayrılan logosu

Volkswagen, konuya ilişkin olarak YouTube üzerinden paylaştığı bir videoda önce bazı sosyal mesajlar veriyor. Otomobil devi, verdiği sosyal mesajlarda genellikle birlikteliğe değiniyor. Videonun sonlarına doğru da insanlar arasındaki mesafenin korunması gerektiği vurgulanıyor ve ardından da Volkswagen'in logosu yukarıda gördüğünüz hale bürünüyor.

Volkswagen'in sosyal mesafe için paylaştığı video

Gerek bilim insanları gerekse hükümet yetkilileri, koronavirüsten korunmak için diğer insanlarla aramıza belirli bir mesafenin koymamız gerektiğini ifade ediyorlar. Bu sayede virüsün bulaşma ihtimalinin düşeceği ifade ediliyor.