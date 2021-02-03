Mercedes-Benz Türkiye Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, TOGG'un Türkiye'deki elektrikli otomobil piyasasına çok olumlu etkisi olacağını belirtti. Bekdikhan'a göre TOGG, hem elektrikli otomobillerin yaygınlaşması hem de şarj istasyonu altyapısının oturması konusunda büyük önem taşıyor.

AA muhabirine önemli açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türkiye Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, hem Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarı hem de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bekdikhan’a göre elektrikli ve hibrit otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe bir değişim rüzgarı yaşanıyor.

Türkiye’de elektrikli otomobillerin Avrupa’ya göre daha geç yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Bekdikhan, vergi avantajının da önemli bir teşvik olduğunu ifade ederek, “Hızlandırılması gereken konu ise şarj altyapısı. Ülkemizde şarj altyapısı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Özel sektörün yatırımları umut verici. Altyapı için gerçekleşen yatırımlar arttıkça elektrikli otomobillere olan yönelim de artacak ve bunun kullanıcı sayısının artmasına hızlı bir şekilde olumlu yansıyacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

TOGG, elektrikli otomobil kullanımının geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak

TOGG’un sektöre olumlu etkisi olacağını ifade eden Şükrü Bekdikhan, “TOGG'un hayata geçmesiyle şarj istasyonlarının sayısında büyük ivme görülecek. Türk otomotiv yan sanayii de elektrikli araç komponentleri ile ilgili yatırımlarına hız verecek. Elektrikli otomobil kullanımının geniş kitlelere yayılmasına olanak sağlayacak bir dönüşüm başlayacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına Mercedes-Benz’in elektrikli otomobil çalışmalarıyla devam eden Bekdikhan, “Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrik motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak. Globalde 2022'ye kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini de sunmaya başlayacağız” dedi.