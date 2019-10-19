Mercedes Uygulamasında Yanlış Kişilerin Bilgileri Gözüküyor

Mercedes-Benz otomobillerin sahipleri, araçlarını akıllı telefon yardımıyla kullanabilmelerini sağlayan uygulamadan şikayetçi durumda. Uygulama, kişilere başka kullanıcıların hesap ve araç bilgilerini gösteriyor.

Günümüzde hemen her şeyin akıllı telefondan kontrol edilebildiği bir gerçek. Mercedes-Benz de otomobilleri için bir eşlikçi mobil uygulama yayınlamış durumda. Bu uygulama sayesinde Mercedes sahipleri araçlarını uzaktan bulabiliyor, araçlarının kilidini açabiliyor ya da motorunu çalıştırabiliyor.

Teoride oldukça kullanışlı olan özellik pratikte ise sorun çıkarabiliyor. İki kullanıcı, Mercedes uygulamasının başka hesaplardan bilgi çektiğini ve kendi bilgilerini göstermediğini açıkladı. Bu uygulamalarda başka kişilerin bilgileri gözüküyor. Gözüken bilgiler arasında araç sahibinin ismi, son aktiviteleri, telefon numaraları gibi bilgiler var.

Bu güvenlik hatası geçtiğimiz cuma günü geç saatlerde ortaya çıktı. Daha sonra firma bu uygulamayı bakım sebebiyle geçici olarak çevrimdışı hale getirdi.

Günümüzde pek çok otomobilin tamamlayıcı uygulamaları var. Mercedes-Benz bu konuda bir istisna teşkil etmiyor. Uygulamayı açtığında başka bir kullanıcı bilgisi görmek ise oldukça ciddi bir hata ve otomobil alanında ilklerden biri olarak görülüyor.

Uygulamada hatalı bilgi gören kullanıcılardan biri, bilgilerini gördüğü kişiyle iletişime geçtiğini belirterek bilgilerin doğruluğunu da teyit etmiş. Durumu dublaj çevirisiyle “Fena batırmak” olarak adlandıran adam, Mercedes müşteri hizmetleri yetkilisinin kendisine sorun düzelene kadar uygulamayı silmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Öte yandan hatalı hesaplarda aracın kilitlerini açma ve motoru çalıştırıp durdurma özelliğinin çalışmadığı belirtildi. Bu da olası hasarı daha az hale getiriyor.

Sorunun nasıl ortaya çıktığını ya da nasıl yayıldığını ise şu anda kimse bilmiyor. Mercedes-Benz’in çatı firması olan Daimler'dan bir sözcü, konuyla ilgili soruları cevaplamamayı seçmişti. Google’ın rakamlarına göre uygulamayı şu ana kadar 100 binden fazla insan indirdi.