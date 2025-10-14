Tümü Webekno
Mercedes-Benz'den Batmobil Benzeri Konsept Otomobil: Karşınızda Vision Iconic!

Mercedes-Benz, ultra fütüristik yapıdaki konsept otomobili Vision Iconic'i tanıttı. Bu otomobil, sahip olduğu tasarım detayları ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Gelin Mercedes-Benz'in eşsiz güzellikteki konsept otomobiline yakından bakalım.

Mercedes-Benz'den Batmobil Benzeri Konsept Otomobil: Karşınızda Vision Iconic!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, bundan birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte yeni GLC modelini tanıtmıştı. Bu otomobil, en çok da pırıl pırıl pırıldayan ızgara tasarımı ile dikkatleri üzerini çekmişti. Hatta bazı kesimler, bu yeni tasarım dilini sert bir şekilde eleştirmişlerdi. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, Mercedes-Benz'in yeni ızgara tasarımına alışmamız gerektiğini gözler önüne seriyor.

Mercedes-Benz, düzenlediği bir etkinlikte "Vision Iconic" olarak isimlendirdiği bir konsept otomobil tanıttı. Bu konsept otomobil, GLC'de tanıştığımız yeni ızgara tasarımını benimsiyor. Baştan sona oldukça ilginç görünen Vision Iconic, markanın yeni tasarım diline yönelik eleştirileri susturacak gibi görünüyor.

Karşınızda Mercedes-Benz Vision Iconic

Başlıksız-1

Mercedes-Benz, yeni konsept otomobilinde 1938 model 540K Autobahn Kurier'den etkilenmiş gibi görünüyor. Otomobilin arka kısmında ise 300SL modelinden esinlenildiğini görüyoruz. Güneş ışınlarını enerjiye dönüştürebilen özel bir boya teknolojisine sahip olan Mercedes-Benz Vision Iconic, bu detay bilgi ile elektrikli olarak yorumlanıyor. Mercedes-Benz'e göre söz konusu boya teknolojisi, standart bir SUV otomobili yılda 12 bin kilometre menzil sağlayacak kadar şarj edebiliyor.

Başlıksız-1

Mercedes-Benz, Vision Iconic'in iç tasarımında da çok özel çalışmalar yaptı. "Zeppelin" olarak isimlendirilen gösterge paneli için cam kullanan şirket, klasik bir direksiyon tasarımı tercih etti. Ancak bu otomobil, yapay zekâ destekli asistan, seviye 4 otonom sürüş özellikleri ve otomatik park gibi gelişmiş yeteneklerle donatıldı. Bu arada; otomobildeki yapay zekânın nöromorfik hesaplama özelliğine sahip olduğunu ve bu sayede insan gibi düşünebildiğini belirtmeden geçmeyelim. Mercedes-Benz'e göre nöromorfik hesaplama, yapay zekâ hesaplamalarının daha hızlı ve daha hassas olmasını sağlayacak.

Başlıksız-1

Az önceki ifadelerimizden de anlamış olabileceğiniz gibi Mercedes-Benz, Vision Iconic'in motoru ve güç aktarma organlarına ilişkin bir açıklama yapmadı. Zaten bunun bir konsept otomobil olduğunu düşünecek olursak, bu bilgi çok da önemli değil. Çünkü Mercedes-Benz Vision Iconic'in seri üretime geçmeme ihtimali daha yüksek.

Başlıksız-1

Ancak bu demek olmuyor ki Vision Iconic, bir konsept otomobil olarak tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Şirket, bu otomobilde kullandığı ızgara tasarımı gibi bazı tasarım detaylarını mutlaka seri üretim otomobillere taşıyacaktır. Bakalım bu eşsiz güzellikteki otomobil, Mercedes-Benz hayranları tarafından nasıl yorumlanacak...

