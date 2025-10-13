Tümü Webekno
Toyota, Geleceğin Corolla Konseptini Duyurdu: Tüm Corolla'ları Unutun! [Video]

Toyota, yayımladığı bir video ile Corolla için hazırladığı bir konsept otomobilin videosunu yayımladı. Tokyo Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılması beklenen otomobilin 13. nesil Corolla olup olmayacağı şimdilik belli değil. Ancak bu tasarım, hafızanızdaki Corolla'yı tamamen unutturacak türden.

Toyota, Geleceğin Corolla Konseptini Duyurdu: Tüm Corolla'ları Unutun! [Video]
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota, bu ay sonu gerçekleştirilecek olan Tokyo Otomobil Fuarı etkinliklerine bomba gibi hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirketin yayımladığı bir video, dünyanın en çok satan otomobili Corolla için de bir dizi çalışma içerisinde olunduğunun habercisi.

Toyota'nın yayımladığı videoda bugüne dek görmediğimiz bir tasarıma sahip olan Corolla'nın varlıklığına tanıklık ediyoruz. Henüz konsept aşamada olduğu belirtilen otomobil, alıştığımız Corolla'ya kıyasla hem çok gösterişli hem de daha sportif olacak gibi duruyor. Tabii bu özel tasarım Corolla'nın seri üretime geçip geçmeyeceğine dair herhangi bir bilgi olmadığını özellikle vurgulayalım.

Yeni nesil Toyota Corolla böyle mi görünecek?

Paylaşılan videoda gördüğümüz Corolla konsepti, tamamen yeni bir ön yüze ev sahipliği yapıyor. Hatta bu tasarım dilinin bir elektrikli otomobili andırdığını söylemek mümkün. LED'lerde desteklenmiş bir aydınlatma barı, kapalı ızgara tasarımı ve bunun altındaki küçük havalandırma bölmesi, sportif yan aynalar, cam çizgisinin daha da alçaltılmış olması, gövdeye yarı gömülü kapı kolları ve dekoratif detayları olan kapı kolları, gözümüze çarpan ilk hususlar arasında yer alıyor.

Arka kısma baktığımız zamansa bunun bir Corolla olduğunu düşündürmeyecek bir tasarım dili görüyoruz. Tamamı LED'lerden oluşan ışık barı, sportif görünüm, spoyler ve sert hatlar, Toyota'nın bugüne kadarki en ilginç Corolla'yı hazırlıyor olabileceği anlamına geliyor. Bugüne dek daha çok sıradan tüketicilerin tercih ettiği otomobil, 13. nesliyle çok daha geniş bir kitleye hitap edebilir.

Toyota, "To You" başlıklı videosunda Corolla konseptinin motor özelliklerine ve iç tasarımına ilişkin bir şey söylemiyor. Bununla ilgili bilgi için Tokyo Otomobil Fuarı etkinliklerini beklememiz gerekecek. Bakalım şirket, bu ilginç konsept ile ilgili neler söyleyecek...

Toyota Corolla konseptinin gösterildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

2025 Toyota Corolla alınır mı?

2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Toyota Corolla Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Toyota Ekim 2025 güncel kampanyaları için:

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı! Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!
