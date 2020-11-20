Mercedes'in yakında tanıtılması beklenen yeni C-Serisi sedan ve station wagon modellerinin casus fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflar, şirketin tasarımı sadeleştirip modernize ettiğini gösteriyor.

Yeni nesil Mercedes C-Serisi’nin lansmanı yaklaşırken Alman otomotiv devinin yeni sedanı, kamuflajlı şekilde ortaya çıktı. Görünüşe göre Mercedes, yeni nesilde daha az detaya sahip daha sade bir tasarım ile karşımıza çıkmayı hedefliyor.

Yeni C-Serisi’ne önden baktığımızda farların, CLS ve S-Serisi’nden tanıdık bir tasarım ile aracın yanlarına doğru açıldığını görüyoruz. Ayrıca aracın ön ızgarası da önceki nesle kıyasla bir miktar büyümüş durumda ancak kamuflaj, ızgaranın kenarlarını saklıyor.

2021 Mercedes C-Serisi’ne arkadan baktığımızda daha büyük bir değişiklik karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yeni C-Serisi’nin stopları, aracı daha da geniş göstermek için bagaj kapağı boyunca uzanıyor.

Yeni C-Serisi’nin içi de tıpkı dışı gibi kamufle edilmiş durumda. Bu nedenle iç mekan detayları hakkında fazla konuşmak mümkün değil. Yine de aracın orta konsolunda tablet benzeri bir bilgi eğlence ekranı olacağını ve hemen altında da dokunmatik benzeri kontrol butonlarının yer alacağını görmek mümkün.

Söylentiler, dört silindirli C53 ve C63 modellerinin daha fazla elektrifikasyon ile geleceği yönünde. Ayrıca station wagon modele de sahip olacak yeni C-Serisi’nin Audi A4 Allroad’a rakip olacağı da ifade ediliyor.

Yeni Mercedes C-Serisi casus fotoğrafları