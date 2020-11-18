Otomobil dünyasının en ikonik modellerinden Civic'in 11. nesline dair beklentileri artıran 2022 Honda Civic'in prototipi resmi olarak gösterildi. Yeni Civic, mevcut modelle benzer boyutlara sahip olmasına rağmen daha düşük profilli ve geniş bir araç gibi görünüyor.

Japon teknoloji devi Honda’nın en popüler otomobil serilerinden biri olan Civic, yalnızca 2 yıl sonra 50. yaş gününü kutlayacak ve Honda, 50. yılında otomobilseverlerle buluşacak 11. nesil Honda Civic’in prototipini nihayet gün yüzüne çıkardı.

2022 Honda Civic, mevcut model ile kıyaslandığında görece daha az sportif ancak daha ‘kaslı’ bir görünüme sahip. Mevcut Civic modeli ile aynı platform üzerine inşa edilecek olan yeni Civic’in şimdilik sadece prototipini görme imkanı yakalasak da Honda, prototipin büyük oranda seri üretime girecek modelin bir ön gösterimi olduğunu belirtiyor.

2022 Honda Civic, aynı boyutlarda daha düşük bir profil sunmayı amaçlıyor

Ön taraftan baktığımızda 2022 Honda Civic’in çok daha kendini gösteren bir ızgara tasarımı ve LED gündüz farları ile dikkat çekici bir tasarım güncellemesi sunduğunu görüyoruz. Tasarım, 2020 Honda Civic ile karşılaştırıldığında daha sade görünse de Civic’in sportif ve ‘genç’ ruhu korunmuş durumda.

Yeni Civic, mevcut model ile aynı platforma sahip olmasının yanı sıra hemen hemen aynı boyutlara ve düşük profile de sahip. Ancak Honda, tasarımı güncellerken aracı aynı boyutta olmasına rağmen daha düşük profilli ve daha geniş göstermeyi amaçladıklarını ifade ediyor.

Aracın arkasına baktığımızda ise mevcut modele kıyasla daha klasik görünen ancak modernize edilmiş bir stop tasarımı görüyoruz. Çift egzoz çıkışı, yeni Civic’e sportif bir görünüm kazandırırken; seri üretim modelde de karşımıza çıkacak Solar Flare Pearl renk seçeneği ve 19 inç siyah jantlar, bu sportif tasarımı destekliyor.

2022 Honda Civic'te coupe modele veda ediyoruz

2022 Honda Civic’in dış tasarımı ile ilgili üzerinde durmamız gereken belki de en önemli detay, aracın yalnızca sedan ve hatchback gövde seçeneği ile gelecek olması. Zira Honda, coupe modelin yeni Civic ile sona ereceğini belirtti. Ancak Si sedan ve Type R hatchback modelleri yeni nesilde de varlığını sürdürecek.

Honda, 2022 Civic’in iç mekan tasarımı için basit bir konsept tasarım görseli paylaşmakla yetindi. Söz konusu görseli incelediğimizde yeni Civic’in iç mekanda tamamen elektrikli Honda E ile benzer bir iç mekan tasarımına sahip olacağını görüyoruz. Honda, iç mekanı oluştururken odağın ergonomi ve görünürlüğe odaklanıldığını ifade ediyor.

2022 Honda Civic, daha sade bir iç mekan vadediyor

İç mekan tasarımı ile ilgili göze çarpan en büyük değişiklikler, Kontrol panelinden yolcu tarafına doğru uzanan yekpare balpeteği benzeri dokuya sahip olan bölüm. HVAC havalandırma delikleri, bu bölümün içine gizlenmiş durumda. Ayrıca bilgi eğlence ekranı da kontrol panelinin içinden üstüne taşınmış durumda.

Bilgi eğlence ekranı demişken; mevcut modelde 7 inç büyüklüğünde olan ekran, 2022 Civic’te 9 inç olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni Civic, tamamen dijital bir gösterge paneline sahip ilk Honda modeli olacak. Güvenlik noktasında ise 2022 Civic, Honda Sensing aktif güvenlik ekipmanını standart olarak alacak. Honda güvenlik ile ilgili çok fazla bilgi paylaşmasa da aracın birden fazla aktif ve pasif güvenlik özelliğine sahip olacağını dile getirdi.

Her şeyden önce, bu haberde özelliklerini anlattığımız ve görsellerini paylaştığımız modelin bir prototip olduğunu unutmamak gerekiyor. Gerçek 2022 Honda Civic’in önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor ki aracın şu an için bilinmez olan tüm özellikler, bu tanıtım sırasında ortaya çıkacak. Tahminler, yeni Honda Civic’in mevcut model ile aynı fiyata ya da küçük bir fiyat artışıyla satışa sunulacağı yönünde.

2022 Honda Civic prototipi için yayınlanan resmi video: