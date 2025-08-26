Mercedes-Benz, AMG GT XX elektrikli konsept otomobiliyle rekorları alt üst etti. Araç 8 günde 40 bin km'den fazla yol yaptı, 24 saatte en çok mesafe giden elektrikli otomobil olmayı başardı.

Elektrikli otomobillerin sayısı artarken farklı farklı rekor denemeleri de görmeye başladık. Örneğin Xiaomi’nin elektrikli otomobili, Nürburgring pistinde rekor kırarak en hızlı elektrikli araç olmayı başarmıştı. Şimdi ise yeni elektrikli araç mimarisi üzerinde çalışan Mercedes-AMG’den rekor geldi.

Alman otomobil devi, “AMG GT XX” ismi verilen elektrikli konsept otomobiliyle rekorları alt üst etti. Araç, 8 günden az bir. sürede 40 bin kilometreyi aşan mesafe katetmeyi başardı. Bunu, İtalya’da bulunan Nardo pistinde aralarında F1 pilotu George Russel’ın da bulunduğu 17 sürücülü dev bir ekiple yapmayı başardı.

24 saatte en çok katedilen mesafe de dahil 25 farklı rekor kırıldı

2 adet Mercedes-Benz AMG GT XX konsept otomobilin kullanıldığı deneyde araç, bu mesafeyi 7 gün 13 saat 24 dakika ve 7 saniyede tamamlamayı başardı. Araç sürüş sırasında 300 km/sa civarında hızda ilerlediler, sadece şarj için durdular. Programı tamamlarken kırdığı tek rekor bu mesafe değildi. Öyle ki araç, toplamda 25 farklı elektrikli otomobil dünya rekorunu kırmayı başardı.

Bu rekorlar arasında belki de en çok dikkat çekeni 24 saatte en çok mesafe kat etmeyi başaran otomobil olması. Öyle ki AMG GT XX modeli, 24 saatte 5479 kilometre yol yaparak bu alanda elektrikli otomobiller için dünya rekorunu kırmayı başardı. Aracın 1360 beygir gücü ürettiğini eklemeden geçmeyelim.

Mercedes-Benz, bu program ile elektrikli otomobillerin sınırlarını zorlayarak gelecekte her tarafımızda bulunacak bu türdeki araçların teknik olarak neler başarabileceğini göstermek istediğini söylüyor. Sonuçlar da şirketin bunu başarabildiğini gösteriyor.