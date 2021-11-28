Mercedes COO’su Markus Schafer, Mercedes-Benz’in yeni elektrikli araç konsepti Vision EQXX için kesin tarihi duyurdu. Araç özellikle güçlü bataryası ve uzun menziliyle dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobiller son zamanlarda otomotiv sektörünün trendleri arasında yer alıyor. Nitekim bu durum tercihten ziyade daha çok bir zorunluluk doğrultusunda da gelişti. Çevre ve iklim sorunları sebebiyle artık benzin, dizel ve LPG’li araçlara sıcak bakılmıyor. Hatta bu yönde bazı ülkeler, elektrikli araçlara geçilmesi için otomotiv sektörüne yönelik haklı olarak çeşitli yaptırımlar uyguluyor ve süre tanıyor.

Otomotiv sektörünün nabzını tutan ve hatta neredeyse lideri konumunda bulunan Alman otomotiv sektöründen Mercedes de, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil dönüşümünü tamamlamayı hedeflediğini söylemişti. Daha önce elektrikli otomobil modellerini de tanıtmıştı. Mercedes-Benz, son olarak yeni elektrikli araç konsepti Vision EQXX’i duyurdu.

Kesin tarih verildi: 3 Ocak 2022

Mercedes-Benz’in yeni elektrikli araç konsepti Vision EQXX, Temmuz ayında duyurulmuştu. Hatta Vision EQXX’in menzilinin 1.000 kilometrenin üzerinde olacağı konuşulmuştu. Haliyle Mercedes sevenler ve elektrikli araç almayı planlayanlar heyecanlandı. Mercedes COO’su Markus Schafer, bu konseptin 3 Ocak 2022 tarihinde geleceğini duyurarak başka bir heyecan yarattı. Schafer ayrıca araca ilişkin bazı detaylar açıkladı.

Verilen bilgilere göre Mercedes EQS 0.20’lik sürükleme katsayısına sahip. Ayrıca Vision EQXX’in pil enerji yoğunluğu, amiral gemisi konumunda olan Mercedes EV’ye nispeten yüzde 20 daha fazla artırılacak. Mercedes, tasarımıyla, donanımıyla ve daha birçok yönden başarılı olan bu konseptlerle 2030 yılına kadar elektrikli otomobil dönüşümünü başarıyla tamamlayacak ve devam ettirecek gibi görünüyor.