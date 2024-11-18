Mercedes’in kırdığı hız rekoru neredeyse 80 yıl boyunca en tepede yerini korudu. Bu rekorun nasıl kırıldığını ve sonrasında tahtı kimin aldığını açıklıyoruz.

Otomobil markalarının devlerinden Mercedes, 1938 yılında 432 km/h hıza ulaşarak büyük bir rekora imza attı.

W125 Rekordwagen modeli ile ulaştığı bu rekor, 2017 yılına kadar zirvede kalmayı başardı.

Otomobillerin hız yarışı her zaman vardı.

Elbette markalar için hız, övünülecek bir şey. Maksimum hızlarını her daim yarıştırırlar. Özellikle günümüzde pek çok gelişmiş teknolojik malzeme var ve bu yarıştırma daha çekişmeli oluyor.

Ancak otomobil teknolojileri bu kadar gelişmemişken 1938 yılında bir rekor kırıldı ki o zamanın teknolojisiyle inanması güçtü.

Dönem göz önünde bulundurulduğunda ileri teknolojileri kullanmışlardı.

Mercedes, Grand Prix’e katılmak amacıyla W25 kodlu bir araç geliştirmişti ancak pek çok sorunla karşılaşınca problemler giderilmiş bir şekilde W125’i ortaya çıkarmışlardı.

Aracın nikel krom alaşımları ile çelikten şasisi vardı. 8 silindirli ve 640 beygire varan güçteki motoru da cabası.

Hız yarışına katıldılar.

8 sıralı motoru v12 motorla değiştiren Mercedes’in amacı, 400 km/h üstüne çıkmaktı. Üstelik öyle dakikalarca yolda gitmesi gerekmiyordu. Sadece en yüksek hızına çıkması yeterliydi ancak test sürüşü esnasında bazı parçalar kırılmıştı.

Daha sonra, 1938 yılında aracı tekrar geliştirerek bir daha denediler ve Almanya hükûmeti tarafından hız rekorunu otobanda kırmaları istendi çünkü otomobilin yanı sıra yeni yollar tanıtılacaktı…

Mercedes W125, isteği yerine getimişti ve 1928 yılında otobanda 432.7 km/h hızla onlarca yıl kırılamayacak bir rekorun sahibi olmuştu.

2017’de rekorun sahibi başkası oldu.

Koenigsegg; "Ruthie" adlı aracı ile Amerika’da katıldığı hız yarışında aynı yoldan iki defa geçti ve ikisinde de 80 yıllık rekoru, 284 km/h ile kırdı. Aslında 1938’deki rekordan öyle çok da fazla değildi ama sonuç olarak kırılmıştı…

Otomobil tutkunlarını şöyle alalım: