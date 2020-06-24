Mercedes ve Nvidia, yarınların otonom sürüş platfomunu geliştirmek için ortaklık kurduklarını açıkladı. Yeni platform, OTA aracılığıyla sürekli güncel tutulacak ve sürücülere gelişmiş güvenlik önlemleri sunacak.

Mercedes-Benz, otomobillere OTA (Over the Air/kablosuz) yazılım güncellemelerinden otonom sürüşe desteğine kadar yepyeni teknolojiler sunacak yeni nesil bir platform geliştirmek için Nvidia ile iş birliğine gitti. Alman otomobil üreticisi, yeni teknolojiyi 2024'ten itibaren otomobillerinde aktif olarak kullanmayı planladığını açıkladı.

Yeni platform, Nvidia'nın otonom araçlar ve robotlar için geliştirdiği yonga seti teknolojisi Orin'i temel alacak ve şirketin Drive AGX yazılımını kullanacak. Nvidia, Orin'i ilk olarak Ocak 2019'da CES fuarında tanıtmış ve yonga setinin daha az güç kullanarak saniyede 200 trilyona kadar işlem yapma yeteneği gibi en üst düzey özelliklere sahip olduğunu belirtmişti.

Mercedes ve Nvidia'nın otonom sürüş platformu düzenli olarak güncellenecek

Yeni platform, Tesla'nın Autopilot otonom sürüş sistemi ve Smart Summon gibi sürücüsüz park yetenekleri dahil olmak üzere çeşitli otomatik sürüş uygulamalarını destekleyen gelişmiş bir sistem yazılımı içeriyor. Ayrıca 2024 yılından itibaren tüm Mercedes araçlarında akıllı telefonlarda olduğu gibi kablosuz yazılım güncellemeler etkinleştirilecek.

Daimler CEO'su Ola Källenius, salı günü Nvidia ile yaptıkları ortak açıklamada, "Buluttan yeni işlevler ve yükseltmeler indirerek sistemi sürekli olarak güncellemek ve böylece aracın değerini artırmak istiyoruz" dedi. GM, Tesla ve Ford'un ardından Mercedes'in ana şirketi Daimler de Nvidia ortaklığıyla OTA güncellemelerini araçlarına sunmaya hazırlanıyor.

Nvidia Drive, araç içi ve dışındaki takip sistemleriyle güvenli bir sürüş deneyimi sağlayacak

Nvidia'nın Drive sistemi, sürücünün dikkatini değerlendirmek için başını ve göz kırpma aralığını izleyerek yorgunluk takibi yapabilecek. Nvidia, sistemin sesli, görsel veya dokunsal uyarılar kullanarak sürücüyü uyarabileceğini söylüyor. Diğer yandan Drive IX, araç dışındaki ortamı da izleyebilecek. Örneğin sürücü araçtan inmek üzereyken yanına bir araç yaklaşıyorsa Nvidia Drive IX kapının açılmasını önleyecek.

Nvidia ortaklığı, Daimler ile BMW'nin otonom sürüş için iş birliklerini sona erdirmesinden hemen sonra gerçekleşti. İki Alman otomobil devi, 2019'un başlarında otonom otomobiller, elektrikli scooter, araba paylaşımı ve elektrikli araç şarjını kapsayan ortaklık kapsamında 1 milyar doların üzerinde harcama yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak bu ortaklık, bu hafta sona ermişti.