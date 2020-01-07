Japon teknoloji devi Sony, CES 2020’nin en sürpriz duyurularından birine imza attı. Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini tanıtan şirket, bu girişimiyle herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Yıldan yıla büyüyen elektrikli otomobil piyasası, yeni bir oyuncu daha kazanmışa benziyor. Geçmişte hayatımızı değiştiren pek çok teknolojik ürüne imza atan Sony, bu kez de otomotiv sektörüne el attı. Japon şirket, 7 Ocak’ta -yani bugün- kapılarını açan CES 2020 fuarında Vision-S adında bir elektrikli konsept otomobil tanıttı.

Vision-S’in içinde ve dışında 33 farklı sensör bulunuyor. Kokpit bölümünde, tıpkı Türkiye’nin Otomobili’nde olduğu gibi boydan boya uzanan dokunmatik özellikli bir bilgi-eğlence ekranı görüyoruz. Arka koltuk başlıklarında yolcular için koyulan ekranlar da gözden kaçmıyor.

Bunun yanı sıra always-on connectivity (her zaman açık bağlantı) ve 360 derece ses özelliğine sahip hoparlör gibi daha birçok işlev, otomobilde kendine yer bulunuyor. Vision-S ayrıca otomotiv tedarikçisi Magna tarafından tasarlanan “yeni bir EV (elektrikli otomobil) platformu” ile de destekleniyor.

Aracın dış tasarımına baktığımızda, özellikle farlarda hafif bir Porsche esintisi görüyoruz. Şelale cam tavana sahip olan otomobil, Japon kültürüne uygun olarak oldukça şık ve minimal bir anlayış ile tasarlanmış.

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, “Bu prototip, mobilitenin geleceğine katkılarımızı somutlaştırıyor” dedi; ancak yine de cevap bekleyen birçok soru bulunuyor. Sony veya Magna, bunu üretime sokmayı istiyor mu yoksa bu, sadece konsept bir araç mı? Ya da Magna, diğer şirketlerin platformda kendi prototiplerini veya konsept araçlarını oluşturmalarına izin verecek mi?

Sony, otonom sürüş teknolojilerine yatırım yaptığını açıkladı

Sony ayrıca LIDAR ve Time-of-Flight (ToF) kameralar dahil olmak üzere, otonom sürüş teknolojilerine yatırım yaptığını açıkladı. Japon devinin otonom sürüş ve elektrikli otomobil teknolojisine ilişkin bu hamleleri, stratejik anlamda çok önemli bir kaymaya işaret ediyor olabilir. Sony’nin elektrikli konsept otomobili Vision-S ile ilgili daha fazla bilgiye ulaştığımız takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Sony Vision-S'in diğer fotoğraflarına aşağıdan bakabilirsiniz: