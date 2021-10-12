Mermiye Kafa Atan Telefon, Sahibinin Hayatını Kurtardı

Brezilya'da bir akıllı telefon, sahibinin hayatını kurtardı. Silahlı saldırıdan kaçarken telefona isabet eden kurşun, yaşanan olayın bir ölümle sonuçlanmasının önüne geçmiş oldu. Telefona takılan Hulk temalı kılıf ise sosyal medyada gündem oldu.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde çok ilginç bir olay yaşandı. Bir silahlı saldırıdan kaçmaya çalışan adam, sahip olduğu Motorola telefon sayesinde hayatta kaldı. Telefonun üzerine takılmış olan Hulk temalı kılıf, olayı eğlenceli hale getirmedi başardı.

Brezilya yerel kaynaklarının servis ettiği habere göre ismi açıklanmayan bir adam, gerçekleşen bir silahlı saldırıdan kaçmaya çalışırken vuruldu. Kurşunun isabet etmesi üzerine insanlar, adamın hayatını kaybetmiş olabileceğini bile düşündüler. Ancak olay yerine giden kolluk kuvvetleri ile tanıklar, çarpıcı bir durumla karşılaştılar. Öyle ki mermi, adamın derisine bile değmemişti.

Telefonun son hali böyle görünüyordu

Servis edilen görüntülere yakından baktığımızda, telefonun ekranına değen mermi izini rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bu mermi, telefonun arka kasasını da kullanılmaz hale getirmiş durumda. Ancak işin ilginç yanı, Hulk temalı kılıfta hiçbir sorun yok. Hayattaki tüm şansını bu saldırıda harcadığını düşündüğümüz adamın doktoru Pedro Carvalho, telefonu sayesinde hayatta olan adamın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yaşanan olay, Twitter gibi sosyal medya platformlarına da yansıdı. Motorola'nın Brezilya ayağı için açılan resmi Twitter hesabı, yaşanan olayı tamamen üstlendi ve adamın Motorola sağlamlığı sayesinde kurtulduğunu söyledi. Brezilyalıların bazıları bu görüşe katılırken bazıları ise bu durumun Motorola ile ilgisinin olmadığını, Hulk'un başarısı olduğunu ifade ettiler. Peki siz hangi taraftasınız?

Dr. Pedro Carvalho'nun yaptığı açıklama

Silahlı saldırıdan kaçarken vurulan bir adamın telefonu. Sağlığı iyi olan adam bu telefon sayesinde kurtuldu.

Konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle

Motorola gerçekten çok sağlam. Daha önce miksere düşen telefonumun yalnızca ekranını yenilemek zorunda kalmıştım.

Motorola çok sağlam bir marka. Asfalta düşen ve sürüklenen bir telefonum vardı, ekranı bile çatlamamıştı. İkinci elde satmaya gittiğimde, telefona çok iyi bakıldığı gerekçesiyle övülmüştüm.

Bu nasıl mümkün olabilir? Daha önce Motorola markalı bir telefonum vardı. Telefon cebimdeyken otobüs şoförünün sert fren yapmasıyla, telefonun ekranı kırılmıştı.