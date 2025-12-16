Merriam-Webster, 2025 Yılının Kelimesini Açıkladı

En önde gelen sözlüklerden biri olan Merriam-Webster, 2025 Yılın Kelimesi olarak hangi kelimeyi seçtiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük sözlükleri, düzenli olarak her yıl farklı farklı kelimeleri “Yılın Kelimesi” oalrak seçiyordu. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri’nin en önde gelen sözlüklerinden biri olan Merriam Webster, 2025 yılının kelimesi olarak neyi seçtiğini resmen açıkladı.

Merriam-Webster, 2025 Yılın Kelimesi olarak sosyal medyada sıkça duymaya başladığımız “Slop”u seçti. “Slop”, özellikle yapay zekânın yaygın kullanılmaya başlamasıyla dünya çapında bilinen bir kelime hâline gelmişti.

Nedir bu “Slop”

Yapay zekânın gelişmesiyle artık her türden içeriği bu tarz teknolojiler ile üretmek mümkün hâle gelmiş durumda. Tüm sosyal medya, yapay zekâ videoları veya görselleriyle dolup taşıyor. İşte “Slop” da tam olarak bu tarz gönderilere deniyor.

Slop, Merriam Webster tarafından yapay zekâ yoluyla üretilen düşük kaliteli djital içerik olarak tanımlanmış. Sözlük; slop’un balçık, çamur gibi dokunmak istemeyeceğiniz bir havası olan bir kelime olduğunu belirtmiş. Sosyal medyada seri üretim gibi dolaşan düşük kaliteli tüm videoların, fotoğrafların AI Slop olarak nitelendirilebileceğini söyleyebiliriz.

Slop kelimesi yıl boyunca çok yaygın bir şekilde de kullanılmıştı. Öyle ki gazetecilerden sosyal medyadaki sıradan bir kullanıcıya kadar herkesin kullandığı görülmüştü. Bu popülaritesi de onu Mariam Webster tarafından Yılın Kelimesi olarak seçilmesini sağladı.